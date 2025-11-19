Trzykrotny mistrz świata w tarapatach. "Sam sobie zgotował taki los"

Speedway Kraków robi wszystko, by wrócić do rywalizacji żużlowej, działacze starają się, żeby w dawnej stolicy Polski wróciła moda na żużel. Do tego jednak potrzeba nazwisk, które pozwolą przebić się marketingowo. Takim kimś miałby być Pedersen, który otrzymał ofertę z ośrodka - Tu można patrzeć jedynie marketingowo i reklamowo, by ściągnąć kogoś, o kim było głośno przez wiele dekad w sporcie żużlowym. W ostatnich latach o Nickim było słychać jedynie z tej gorszej strony - wyjaśnia nam.

To będzie fatalny koniec kariery Pedersena

Nie da się ukryć, że Nicki Pedersen jest już coraz bliżej zakończenia kariery. Każdy kolejny sezon to odroczenie tego wydarzenia o następny rok. 48-latek to już wiekowy żużlowiec, a jego poziom sportowy z roku na rok daje coraz więcej wątpliwości. Legendarnemu zawodnikowi nie pomaga też jego zachowanie, bo niemal co sezon są problemy z nim związane. W tym roku było szczególnie głośno, gdyż zawodnik popadał w konflikty z kolegami z drużyny, czy prezesem Krzysztofem Mrozkiem.

- Skoro do dnia dzisiejszego nie ma klubu, to znaczy, że warunki stawiane przez Nickiego Pedersena są tak zaporowe, że nikt nie jest w stanie tych żądań spełnić. Sam sobie gotuje taki los. Czarny los, zakończenie kariery, bez żadnych fajerwerków i euforii. Słuch zaczyna o nim zaginać - mówi były menedżer z żalem.

Pedersen musi zejść z wymagań finansowych

Można śmiało powiedzieć, że Pedersen w Metalkas 2. Ekstralidze mógłby być nawet mocną drugą linią, z aspiracjami na lidera, ale w środowisku mówi się, że wymagania finansowe Duńczyka są zbyt wysokie, co ma odpychać niewielkie grono zainteresowanych. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość 3-krotnego mistrza świata, bo istnieje szansa, że zdecyduje się na kontrakt w KLŻ, a być może poczeka na początek sezonu i wykorzysta szansę, jeśli ktoś złapie kontuzję, albo będzie w słabszej formie.

- Chciałbym go widzieć jeszcze w jakimś klubie, ale musi zejść na ziemię z wymaganiami finansowymi. W Krajowej Lidze Żużlowej mógłby punktować jak za starych, dobrych czasów. Byłby tam jednym z czołowych zawodników. Jeśli ma iść i żądać kasy o wielkości całego budżetu klubu drugoligowego, no to nikt na to nie pójdzie - kończy Krzystyniak.

Nicki Pedersen może zostać nowym zawodnikiem Speedway Kraków trzeszczkowski/wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Nicki Pedersen, czyli wulkan emocji. 3-krotny mistrz świata obok którego nie sposób przejść obojętnie. Teraz ma ratować ROW Rybnik przed spadkiem. AFP

Nicki Pedersen niezadowolony. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski