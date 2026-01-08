Trzęsienie ziemi w Polonii Bydgoszcz. Przyjemski i Woźniak na pierwszym planie

Szymon Woźniak przed rokiem trafił do Polonii Bydgoszcz będąc jednym z największych transferów tamtejszej giełdy 2. Metalkas Ekstraligi. Z urzędu został też kapitanem miejscowej drużyny. Czy nim dalej będzie? Oto jest pytanie.

Kto kapitanem Polonii Bydgoszcz?

Pytanie jest o tyle zasadne, że po transferze Wiktora Przyjemskiego, to teraz on jest największą gwiazdą drużyny. Wicemistrz świata juniorów zdecydował się na starty w 2. Metalkas Ekstraligi mimo tego, że chętnie widziałby go w drużynie niemal każdy klub z elity. Wygrało jednak przywiązanie do macierzystego klubu i chęć pomocy Polonii w upragnionym awansie.

Przyjemski jest uwielbiany w Bydgoszczy, a kibice pieją z zachwytu po decyzji zawodnika. To wszystko sprawia, że pojawia się dyskusja o opasce kapitańskiej, która do tej pory należała do Szymona Woźniaka.

- To, że przyszedł Przyjemski, który jest gwiazdą, nie oznacza, że już teraz ma predyspozycje do tego, aby być kapitanem drużyny - tonuje nastroje Leszek Tillinger, ekspert i były prezes tego klubu. - Moim zdaniem w kontekście takiego wyboru istotne jest doświadczenie i wiek zawodnika. Jakby nie patrzeć, w drużynie Polonii po mimo małych wpadek Szymon Woźniak powinien utrzymać opaskę kapitańską - zaznacza.

Woźniak był na cenzurowanym

Wszystko wskazuje na to, że w Polonii nikt nie zdecyduje się na tak drastyczny ruch, który mógłby być ciosem przede wszystkim w Woźniaka. Zresztą Przyjemski to ciągle młody zawodnik, więc ma na wszystko czas.

Inna sprawa, że Woźniak musi mieć się na baczności, bo w ostatnim sezonie trochę było narzekania w jego stronę. Nie zawsze układały się jego relacje z trenerem Tomaszem Bajerskim. Zdarzyły się także narzekania samych zawodników, co pokazały kulisy meczów.

- To go nie przekreśla. Były jakieś tarcia, ale nie oceniałbym tego w kategoriach wielkich zatargów. Takie rzeczy się zdarzają. Miał może swoje zdanie, które nie wszystkim pasowało. Tak bywa w sporcie. W trakcie zawodów czy treningów nerwy są na porządku dziennym - podsumowuje Tillinger.

Szymon Woźniak zostaje w Polonii Bydgoszcz na 2026. Do klubu wraca Wiktor Przyjemski. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski podczas prezentacji. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szymon Woźniak instruuje Toma Brennana jak ma obierać ścieżki Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski