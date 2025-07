Trzęsienie w polskim klubie, kapitan opuszcza zespół. To już przesądzone

W klubach Metalkas 2. Ekstraligi dojdzie do obniżek kontraktów, które w bieżącym sezonie osiągnęły rekordowe sumy. Kwoty rzędu 800 tysięcy złotych za podpis pod kontraktem i 8 tysięcy za każdy zdobyty punkt nikogo już nie dziwią.

W tym roku prezesi są nieco ostrożniejsi w proponowanych stawkach kontraktowych. Pewne jest to, że dojdzie do obniżek. Niemniej na zarobki nie będzie mógł narzekać m.in. Marcin Nowak. Obecny kapitan Texom Stali Rzeszów będzie mógł liczyć na kontrakt na poziomie 400 tysięcy złotych za podpis i 4000 złotych za każdy zdobyty na torze punkt oraz bonus.

Przy zdobytych 150 punktach, co dla Nowaka jest osiągalnym poziomem (i uda mu się osiągnąć także w bieżącym sezonie jeśli tylko utrzyma aktualną dyspozycję), Polak zarobi milion złotych . Oczywiście z tej kwoty należy pokryć także wszelkie koszty, z kolei swoje dorzucają też sponsorzy.

Marcin Nowak prawdopodobnie dołączy do PSŻ-u Poznań, choć nie jest to przesądzone w stu procentach na ten moment.

To oczywiście nie koniec pożegnać z Texom Stalą Rzeszów. Klub opuści także Michał Drymajło, obecny prezes. Kibice nie mają się o co martwić, bo rzeszowianie pozostaną w doskonałej kondycji finansowe, Drymajło zostawi po sobie zbudowaną strukturę i porządek oraz - co najważniejsze - stabilną sytuację finansową, bez długów.