Transferowy plan może legnąć w gruzach. Stal Gorzów ma poważny problem

W Gorzowie Wielkopolskim zupełnie inaczej wyobrażano sobie niedzielę. Liczyli na zwycięstwo w dwumeczu i zapewnienie sobie byty w PGE Ekstralidze. Tak jednak się nie stało. Klub jeśli chce się utrzymać, to musi wygrać z Innpro ROW-em, a to nie koniec. Dalej czekają ewentualne baraże, w których mogą zmierzyć się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz lub Fogo Unią Leszno. W takim scenariuszu Stal może czekać już niedługo w elicie - "To ostatnia niedziela" - jak śpiewał Mieczysław Fogg.

Plany Stali Gorzów się sypią. Nie będzie Pawła Przedpełskiego?

Sytuacja Stali Gorzów mocno się skomplikowała po porażce. Nie tylko w kontekście utrzymania, ale także wobec ruchów transferowych. Kwestia utrzymania najwcześniej rozstrzygnie się w październiku, bo wtedy właśnie odbędzie się rewanż barażu. To powoduje sporą niepewność, bo zawodnicy nie lubią czekać do ostatniej chwili.

Według nieoficjalnych informacji Paweł Przedpełski miał dać zielone światło do rozmów ze Stalą Rzeszów. Polak nie narzeka na nic w obecnym klubie, dobrze się w nim czuje, a obecność gorzowskiego klubu w elicie jest niepewna. Druga sprawa to nie wiadomo jaki los czekałby klub po ewentualnym spadku. W Rzeszowie natomiast może liczyć na cieplarniane warunki i pewną rolę lidera, tak jak to było w tym sezonie.

Stal Gorzów musi skupić się na utrzymaniu. Transfery odłożą na bok

Prawda jest taka, że klub czeka być w PGE Ekstralidze, albo nie być. W Gorzowie zdają sobie sprawę, że ROW nie jest łatwym przeciwnikiem. Rybnicka drużyna jest bardzo skoncentrowana i zmobilizowana, by pokonać Stal. Zaczęli nawet szachy taktyczne, by puścić Nickiego Pedersena w parze z juniorami. Wydaje się to być dobrą taktyką, bo 3-krotny mistrz świata jest indywidualistą, a przez jego wyczyny parowe, ROW w meczu z Falubazem stracił u siebie kilka cennych punktów.

Wizja składu Stali może tak naprawdę runąć w każdym momencie. W środowisku mówi się, że nikt nie ma niczego na papierze, a przedłużające się oczekiwanie mogą wykorzystać inne kluby, bo przecież Anders Thomsen, Jack Holder czy Oskar Paluch to zawodnicy, którzy są cenieni w innych klubach.

