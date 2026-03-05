To nie były tylko plotki. Szczegóły kontraktu z gwiazdą ustalone

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Matej Zagar krótko był bez klubu. Gdy Krzysztof Kasprzak objął funkcję dyrektora sportowego Stali Rzeszów, to szybko przypomniał sobie o koledze z Grand Prix i Stali Gorzów. Z naszych informacji wynika, że wszystko jest ustalone i 42-latek ze Słowenii może być pewny startów w klubie pierwszej ligi. Stal jednak trzyma na razie wszystko w tajemnicy. W klubie mają ważny powód. Dla wielu to będzie szok.

Matej Zagar ustalił warunki kontraktu ze Stalą Rzeszów. Zawsze dobrze żył z obecnym dyrektorem klubu Krzysztofem Kasprzakiem.
Matej Zagar ustalił warunki kontraktu z Texom Stalą Rzeszów. Zawsze dobrze dogadywał się z obecnym dyrektorem Stali Krzysztofem Kasprzakiem.Paweł Wilczyński/East NewsZdjęcia Paweł Wilczyński

Menedżer Stali Rzeszów Paweł Piskorz rzucił kilka dni temu papierami, a w klubie szykuje się kolejna awantura. Chodzi o plany nowego dyrektora sportowego klubu Krzysztofa Kasprzaka związane z zatrudnieniem Mateja Zagara.

Stal Rzeszów chce uniknąć kolejnych wstrząsów

Z naszych informacji, z dwóch różnych źródeł, wynika, że wszystko już jest ustalone. Strony dogadały się ws. warunków finansowych kontraktów. Znany jest też termin, w którym Zagar mógłby dołączyć do zespołu. Choć tu wiele może się jeszcze zmienić. Od naszego rozmówcy słyszymy, że teraz Stal siedzi cicho i nie chwali się Zagarem, żeby nie powodować kolejnych wstrząsów w drużynie.

Zawodnicy na razie wciąż trawią to, co stało się z Piskorzem. Mateusz Szczepaniak nie krył, że związał się ze Stalą właśnie z powodu byłego już menedżera. To z nim ustalał kontrakt i warunki startów. Inni zawodnicy Stali, czyli Rasmus Jensen, Andreas Lyager, Oskar Fajfer i Maksym Borowiak też dogadywali się z Piskorzem. Dla nich wszystkich jego odejście jest olbrzymim zaskoczeniem. Równie wielkim jest to, że teraz zespół ma prowadzić Kasprzak.

Zobacz również:

Andrzej Rusko przedłużył kontrakty Brady'ego Kurtza i Artioma Łaguty w jednym celu. Sparta ma plan.
PGE Ekstraliga

Sparta Wrocław już się z tym nie kryje. Były prezes zdradza plany

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

To za nich może wskoczyć Zagar do zespołu

Władze klubu nie chcą teraz dokładać zawodnikom kolejnych problemów. Chcą wszystko wyciszyć, bo to, kiedy ogłoszą Zagara nie ma wielkiego znaczenia. Według wstępnych ustaleń Stal daje sobie czas do początku maja. Zespół będzie miał już na koncie trzy spotkania. Dyrektor sportowy będzie też wiedział, kto w jakiej jest formie i za kogo ewentualnie mógłby wskoczyć Zagar.

Zdaniem naszego informatora, to najpewniej skończy się tak, że Zagar zajmie miejsce Szczepaniaka lub Fajfera. Wtedy Stal będzie miał trzech zagranicznych seniorów w składzie i będzie zmuszona jeździć polskim U24 Krzysztofem Sadurskim. Mając Fajfera i Szczepaniaka Stal może rotować na pozycji U24 i korzystać zarówno z Sadurskiego, jak i z Andersa Rowe. Chodzi o wymóg jazdy dwoma Polakami na seniorce.

Zawodnicy Stali załamani ostatnimi ruchami klubu

Stal próbuje wyciszyć temat Zagara, ale do zawodników i tak docierają wszystkie te niepokojące dla nich doniesienia. To już wpływa na atmosferę. Pojawia się nerwowość, bo zanim pojawił się temat Zagara, to wszyscy byli pewni miejsca w składzie. Zresztą na to się umawiali, podpisując kontrakt w Rzeszowie. Zmiana reguł gry może dać fatalny efekt, Zagar może odegrać rolę granatu wrzuconego do szatni.

Dodajmy, że Kasprzak dotąd nie zdobył doświadczenia w prowadzeniu drużyny i zarządzaniu kryzysem. Stal, to jego pierwsza praca. Rok temu pomagał w karierze Szwedowi Phillipowi Hellstroem-Baengsowi, ale nie wyglądało to najlepiej. To oczywiście niczego nie przekreśla, ale ruch z Zagarem wygląda na mocno nieprzemyślany. Tym bardziej że skład Stali wygląda na papierze całkiem nieźle.

Dwóch zawodników żużlowych w kombinezonach drużynowych, jeden siedzi na krześle i rozmawia z członkiem ekipy ubranym w czapkę i kurtkę, drugi żużlowiec wstawiony w żółtym kółku siedzi osobno, zamyślony, trzyma ręce na kolanach.
Wystarczył jeden telefon Krzysztofa Kasprzaka i pogłoski o transferze Mateja Zagara, by menedżer Stali Rzeszów rzucił papierami.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Motocyklista w pełnym stroju ochronnym podczas wyścigu żużlowego w dynamicznej pozie oraz portret tego samego sportowca w hełmie i białej kurtce z logotypami sponsorów.
Stal Rzeszów zbudowała skład na awans. O sile mają stanowić m.in. Andreas Lyager i Mateusz Szczepaniak.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w żółtym kasku i ubraniu z logotypami sponsorów przygotowuje się do wyścigu, obok trener lub członek obsługi technicznej udziela wskazówek; fragment zdjęcia przedstawia zawodnika podczas jazdy na motocyklu żużlowym.
Krzysztof Kasprzak był zasypany ofertami z klubów. Paweł Wilczyński/East NewsZdjęcia Paweł Wilczyński
Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja