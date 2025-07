To będzie prawdziwa wojna. Prezes nie gryzł się w język

Wszystko wskazuje na to, że niedzielne starcie będzie tylko przedsmakiem tego, co czekać nas będzie w play-offach. Unia jako zwycięska drużyna rundy zasadniczej będzie mogła wybrać rywala, z którym zmierzy się w półfinale. Rufin Sokołowski stawia sprawę jasno. Jego zdaniem należy wybrać właśnie Polonię i już na tym etapie pozbyć się najgroźniejszego rywala.

- Już to kiedyś mówiłem, ale gdybym ja miał wybierać, to na miejscu Unii w półfinale wskazałbym na Polonię tak, aby wygrać ten dwumecz i pozbawić ich szans na baraże. Jeśli okaże się, że bydgoszczanie awansują do PGE Ekstraligi, to będą jednym z głównych rywali Unii do walki o utrzymanie. W interesie klubu jest, żeby do tego nie doszło - kończy nasz rozmówca.