Tak wygląda plan na finał. Będzie gorąco, cała Bydgoszcz już wie

Unia Leszno przegrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 44:43, ale nie ulega wątpliwości, że nadal pozostaje faworytem tego dwumeczu i jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to w rewanżu zapewni sobie awans do finału. Podobnie zrobi najpewniej Polonia Bydgoszcz, która pierwsze wyjazdowe starcie z Wilkami Krosno wygrała wysoko 49:41. Rewanż pozostaje więc formalnością.

Coraz bliżej hitowego finału w 2. Metalkas Ekstralidze

To wszystko sprawia, że w finale zapowiada się bardzo ciekawe starcie Unii z Polonii. W obu klubach już trwa operacja "finał". Zdecydowanie więcej do myślenia mają w Bydgoszczy, bo przecież podopieczni Tomasza Bajerskiego w rundzie zasadniczej dwukrotnie ulegli zespołowi z Leszna.

- Trener musi coś wymyślić, aby zaskoczyć Unię. Niestety, ale juniorzy bydgoscy nie pomogą zbyt wiele drużynie. Po stronie przeciwnej mamy natomiast bardzo silna parę. To też trzeba wziąć pod uwagę mówiąc o szansach Polonii na awans - mówi w rozmowie z Interią Leszek Tillinger. Były prezes tego klubu stawia sprawę jasno i wskazuje, ile punktów przewagi Polonia potrzebuje, aby w rewanżu obronić się przed atakiem Unii.

- Między 16 a 20 punktów. Tyle jest potrzebne, aby jechać w miarę spokojnie do Leszna, gdzie Unia na swoim domowym torze spisuje się bardzo dobrze. Poza tym ja wcale nie uważam, żeby to była jakaś duża przewaga. Popatrzmy tylko na starcie Apatora ze Spartą w PGE Ekstralidze. W pierwszym meczu torunianie wygrali różnicą 14 punktów, ale wątpię, aby do Wrocławia jechali z dużym spokojem - argumentuje.

W tym tkwi nadzieja Polonii

Wiemy już, że Polonia musi perfekcyjnie przygotować się do domowego starcia. W Bydgoszczy muszą zrobić coś ekstra, aby zaskoczyć rywali torem i wypracować przewagę. Finały rządzą się swoimi prawami, więc każda strata do odrobienia będzie dużym obciążeniem dla Unii w finale.

- W tym pojedynku duże znaczenie będzie miała psychika. Inna sprawa, że przewagę psychologiczną ma Unia Leszno, która w rundzie zasadniczej wygrała oba mecze. Przyznam szczerze, że do tej pory stawiałem na awans Polonii, ale w tym momencie oceniam szansę 50/50. Obawiam się, że jeśli bydgoszczanie nie rozprawią się z Unią i trafią do baraży, to bardzo trudno będzie im o awans - kończy Tillinger.

