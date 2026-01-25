Tak chcą pokonać Polonię Bydgoszcz. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Polonia Bydgoszcz i Cellfast Wilki Krosno nie szczędziły grosza budując drużyny na sezon 2026. Cel jest bowiem prosty - wywalczyć upragniony awans do PGE Ekstraligi.

Prezes Wilków mówi o rywalizacji z Polonią

- Obecnie niemal wszyscy przyznali już zwycięstwo w lidze klubowi z Bydgoszczy. Z grona osób pytanych publicznie w mediach, na nas postawił tylko były prezes Stali Gorzów Ireneusz Zmora - mówi nam prezes Grzegorz Leśniak, który jednak nie zamierza przejmować się głosami ekspertów.

- Nie zauważyłem innych głosów wskazujących na nasz klub. Niemniej my robimy swoje, nie patrzymy na to, co inni mówią. Będziemy walczyć. Uważam, że kluczowy będzie wrzesień i faza play-off, bo wtedy będą zapadać finalne rozstrzygnięcia - zaznacza.

W klubie z Krosna nakreśli jasny plan. Runda zasadnicza i pierwsze miesiące sezonu mają być przygotowaniem do decydującej batalii w rundzie play-off. Obecny system rozgrywek skonstruowany jest tak, że o awansie zdecyduje wrześniowy dwumecz. Dla klubów z 2. Metalkas Ekstraligi jest też druga furtka do awansu w postaci baraży. Tam Wilki czy Polonia wcale nie stałyby na straconej pozycji.

- Siła rażenia Polonii jest bardzo duża jak na poziom zaplecza PGE Ekstraligi. My też znamy jednak swoją wartość. Wierzę, że nasi zawodnicy wzniosą się na najwyższy poziom wtedy, gdy będzie to potrzebne, czyli na finiszu sezonu. Generalnie będzie sporo czasu w sezonie aby budować dyspozycję poszczególnych zawodników i tym samym moc całego teamu na fazę play-off - dodaje prezes.

W tym Wilki są mocniejsze od Polonii

Bydgoszczanie słyną z niezwykle mocnej formacji juniorskiej w postaci duetu Przyjemski - Pawełczak. Zdaniem ekspertów to największy atut tej drużyny i olbrzymia przewaga na konkurencją. W Krośnie przekonują nas jednak, że Wilki też mają swoje atuty.

- Uważam, że w formacji zawodników zagranicznych mamy nad Polonią przewagę. Jason Doyle i Luke Becker to postaci nieprzeciętne jak na realia 2. Metalkas Ekstraligi. Szczególnie obecność Australijczyka jest kluczowa, bo to ewenement, by żużlowiec takiej klasy startował na zapleczu elity.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że formacja juniorska bydgoszczan jest wyjątkowo mocna. Pytanie tylko, w jaki sposób kierownictwo Abramczyk Polonii ułoży ten zespół, bo aktualnie jest tam dosyć szeroka kadra, a jak wiadomo każdy zawodnik chce mieć jak najwięcej biegów w danym meczu - kończy nasz rozmówca.

Jason Doyle, czyli największa gwiazda Wilków. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jason Doyle po transferze do Cellfast Wilków Krosno wykonał poważne zmiany. Nowi mechanicy mają przywrócić dawną jakość TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Artur Siódmiak: Proces tworzenia nowej reprezentacji jest skomplikowany. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport