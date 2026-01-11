Tajna broń Wilków Krosno. To może być transferowy strzał w dziesiątkę

Kibice chwytali się za głowę, czytając o transferze Jasona Doyle'a do Krosna. Co prawda Australijczyk już raz tam był, ale klub startował wówczas w PGE Ekstralidze. Takiego obrotu wydarzeń mało kto się spodziewał.

Doyle maszynką do zdobywania punktów, ale to nie koniec

Doyle zdecydował się na starty w Metalkas 2. Ekstralidze, gdzie powinien wygrywać zdecydowaną większość wyścigów niemalże jedną ręką. Przemysław Pawlicki czy Janusz Kołodziej pokazali, że zawodnik ekstraligowy jest w stanie zdominować zaplecze, choć poziom sportowy obu rozgrywek stopniowo się zaciera.

Były mistrz świata ma być maszynką do zdobywania punktów, ale nie to może okazać się kluczem do awansu. W Krośnie postawiono na ambitny zespół. Jest Luke Becker, który gdyby tylko chciał, jeździłby już w elicie. Becker może być tylko lepszy, a poza tym ważną rolę odegrać chce także Tobiasz Musielak, którego ambicje nadal sięgają powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obaj zawodnicy wciąż są młodzi, a już szczególnie Amerykanin.

Nie tylko Doyle nadzieją Wilków na awans

Poza tym kontrakt w Wilkach podpisali Marcus Birkemose i Radosław Kowalski. Duńczyk swego czasu został okrzykniętym złotym dzieckiem duńskiego żużla, jednakże problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych zniszczyły jego ostatnie lata kariery, która tak naprawdę dopiero przed nim. 17-letni Kowalski jest za to objawieniem poprzedniego sezonu na zapleczu, mimo że to był jego pierwszy sezon.

Tę układankę uzupełnia Robert Chmiel, który dopiero co startował w Krajowej Lidze Żużlowej. Chmiel był solidnym juniorem, ale kiedy zaczął dorosłe starty, błąkał się po najniższej lidze. Ponad dwa lata temu nastąpił pewien przełom, a ostatni sezon w Orle Łódź był tego najlepszym dowodem.

Robert jest człowiekiem z ambitnymi planami na przyszłość, a jego ostatnie lata kariery przypomina notowanie giełdowe, z regularnie wznoszącą się krzywą. Już teraz stać go na wiele, a mimo to wciąż rozwija swoje możliwości.

Forma Chmiela wystrzeliła zdecydowanie w górę

Chmiel to 16. zawodnik ubiegłorocznych zmagań w 2. Ekstralidze. Był wyżej, niż chociażby Bartosz Smektała, Frederik Jakobsen czy Jakub Jamróg. Słabe występy Chmiela w 2025 roku można policzyć na palcach jednej ręki, bo tych de facto było jak na lekarstwo. - Ma wielkie pokłady ambicji i życie podporządkowane sportowi żużlowemu. Jego plany rozwoju sięgają wysoko. Życzyłbym sobie, aby Robert w najbliższym sezonie mocno uzupełniał liderów naszej drużyny - podkreślał Leśniak.

Takiego zawodnika w Krośnie brakowało, bo klub na niektórych transferach w ostatnich latach ewidentnie się zawodził. Takim był m.in. wspomniany Jamróg, który przychodził do Wilków jako lider zwycięzcy ligi, a skończył ze średnią 1,6 pkt/bieg. Tym bardziej, że 28-letni Chmiel, podobnie jak Becker, również jest obecnie w swojej życiowej formie, a wszystko co najlepsze dopiero przed nim.

