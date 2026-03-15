Tajemniczy gość na treningu 12-krotnego mistrza Polski. To nie jest przypadek

INNPRO ROW Rybnik zaskoczył kibiców już na prezentacji (pojawienie się Lukasa Podolskiego, mechanik Bartosza Zmarzlika w sztabie i zapowiedź transferu juniora Betard Sparty Wrocław), a na pierwszym treningu po zimowej przerwie mieliśmy kolejną niespodziankę.

Kibice ROW-u Rybnik wypatrzyli gwiazdora na murawie

Kibice wypatrzyli na murawie stadionu Rafała Szombierskiego, który w towarzystwie prezesa klubu Krzysztofa Mrozka przyglądał się zawodnikom kręcącym treningowe kółka. Od razu pojawiły się komentarze w stylu: "as w rękawie, to nie przypadek".

Szombierski, to złote dziecko rybnickiego żużla i jeden z największych talentów, jakie pojawiły się w tym klubie w XXI wieku. Stał na podium mistrzostw świata juniorów z Jarosławem Hampelem. Ten został później także medalistą Grand Prix, a Szombierski rozmienił swój talent na drobne.

Bez treningu pokonał mistrza świata Taia Woffindena

44-latek pojawiał się i znikał, bo w ślad za wielkim talentem nie poszło poświęcenie i jakaś większa praca. Mimo to Szombierski potrafił wrócić z niebytu i wygrać z 3-krotnym mistrzem świata Taiem Woffindenem wprowadzając kibiców niemalże w ekstazę.

24 marca 2020 roku Szombierski spowodował wypadek i uciekł. Przy manewrze wyprzedzania zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka kobietą. Badania wykazały, że miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Nie pomógł ofierze, która doznała fatalnych obrażeń, a lekarze długo walczyli o jej życie. Wciąż jest poddawana rehabilitacji, by móc wrócić do dawnego życia.

Szombierski wyszedł warunkowo

11 kwietnia 2022 Szombierski został skazany na 9 lat i cztery miesiące. Na poczet kary zaliczono mu czas, który spędził w areszcie. Siedział w nim od marca 2020. Z więzienia Szombierski napisał list do ofiary, a jego adwokat po jakimś czasie zaczął przekonywać, że sportowiec mocno się zmienił, że stał się innym człowiekiem.

Szombierski już nie odsiaduje wyroku. Wyszedł warunkowo. Nic jednego nie wiadomo, o jego powrocie do żużla. Kiedy jeszcze siedział i wyszedł na przepustkę, to spekulowano, że zostanie zawodnikiem Włókniarza Częstochowa. A wszystko, dlatego że odwiedził wtedy prezesa Włókniarza.

Prezes Krzysztof Mrozek

Kibice ROW-u Rybnik tłumnie oglądają mecze PGE Ekstraligi.

Krzysztof Mrozek prezesem ROW-u Rybnik co najmniej do grudnia 2030.

