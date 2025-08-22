Szykują bomby transferowe. Młoda gwiazda na wylocie

Wilki Krosno w przyszłym roku mają powalczyć o powrót do PGE Ekstraligi. Być może klub z Podkarpacia zbuduje nawet najsilniejszą drużynę w całej 2. Metalkas Ekstralidze. Na razie nie wszystkie karty zostały rozdane, ale klub ma ambitne plany. A te mogą skomplikować sytuację w zespole Piotra Świercza - żużlowca, który uchodził za wielki talent.

Wilki pracują nad hitowymi transferami

Coraz mniej znaków zapytania w Krośnie w kontekście sezonu 2025. Jak już informowaliśmy, władze kluby sfinalizowały transfery Roberta Chmiela i Luke Beckera. Wśród żużlowców, z którymi toczą się rozmowy są jeszcze Tobiasz Musielak, Kenneth Bjerre, Frederik Jakobsen, a nawet Jason Doyle. Angaż tego ostatniego byłby sporą niespodzianką, ale i wielkim wzmocnieniem. Z różnych źródeł słyszymy, że porozumienie jest możliwe.

W każdym razie rozmowy z seniorami warunkują to, kto ostatecznie znajdzie się na pozycji U-24. W grę wchodzi opcja polska i zagraniczna. Wilki mogą zaryzykować i postawić na Piotra Świercza. Wszystko przez to, że w Krośnie pracują nad transferem Radosława Kowalskiego, który miałby wzmocnić formację młodzieżową. Porozumienie jest niemal pewne.

A mówimy tutaj o zawodniku, który potencjalnie mógłby łatać dziury w składzie i zastępować w razie konieczności słabiej spisującego się zawodnika U-24. To, że może być to wariant skuteczny pokazał Kowalski w tym sezonie w Unii Tarnów.

Świercz musi czekać na decyzję Wilków

Parę juniorską Wilków w przyszłym sezonie stworzą więc Kowalski z Szymonem Bańdurem. Skomplikowana jest sytuacja Piotra Świercza, który kończy wiek juniora. W Krośnie nie postawili na nim definitywnego krzyżyka, ale musi się wiele sprzyjających mu okoliczności wydarzyć, aby mógł zostać w klubie.

Po pierwsze Wilki musiałyby być zmuszone do postawienia na zawodnika polskiego na pozycji U-24. Tutaj na rynku jest posucha, więc Świercz jest jakimś rozwiązaniem - tym bardziej, że zna klub i miejscowy tor.

Po drugie decydujące dla jego przyszłości mogą być zbliżające się mecze w play-off. Jeśli wypadnie w nich dobrze, to może przekonać do siebie krośnieńskich działaczy.

Piotr Świercz w zawodach juniorskich. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Świercz cieszy się z wygranej. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Świercz na prowadzeniu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński