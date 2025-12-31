Szczere wyznanie Polaka. Wydał fortunę, to może być ostatnia szansa

Szymon Szlauderbach w ostatnich latach ustabilizował się w Metalkas 2. Ekstralidze jako zawodnik drugiej linii. Nawet mimo utraty parasola ochronnego w postaci przepisu U24 dalej bez większego problemu ścigał się na zapleczu.

Szlauderbach zainwestował najwięcej pieniędzy w karierze. Później stało się to

Miniony sezon miał być przełomem w jego karierze, jednakże już od początku nie układał się po myśli. - Zainwestowałem najwięcej pieniędzy w swojej żużlowej karierze, ale jak widać, wcale nie przekłada się to na wyniki - wyznaje Szlauderbach. - Na początku sezonu miałem kontuzję i wypadłem na jakiś czas. Wróciłem chyba trochę za szybko, bo nie byłem w pełni wjeżdżony i gotowy - wspomina.

W międzyczasie PSŻ zakontraktował Francisa Gustsa, przez co zrobiło się ciasno w składzie. Następnie Polak zaczynał zmagania, kiedy już cała reszta miała początek rywalizacji za sobą. - Z drugiej strony nikt nie będzie czekał i się zastanawiał. Albo jedziesz, albo jedzie kto inny i tyle. Trzeba było jak najszybciej się pozbierać i wracać na tor. Za to bardzo dziękuję moim rehabilitantom i lekarzom - zauważa.

Polak bije się w pierś. "Bardzo słaby sezon"

Presja związana z szybkim powrotem na tor nie pomagała w uzyskaniu stabilnej formy. Szlauderbach miewał bardzo dobre występy, ale summa summarum nie był to ten sam poziom, co wcześniej. Zdobył średnią 1,34 pkt/bieg. Na tym poziomie rozgrywkowym gorzej spisał się tylko w 2017 roku. - Na pewno rok na minus, bardzo słaby sezon w moim wykonaniu. Nie takie były plany i nie tak miało się to wszystko potoczyć. Nie zawsze się układa i czasem tak w życiu bywa. Trzeba iść dalej - mówi.

Wychowanek Unii Leszno zdążył jednak znaleźć klub w Metalkas 2. Ekstralidze, podpisując kontrakt w Orle Łódź. - Bywały sezony, gdzie miałem znacznie więcej propozycji i rozmów z klubami. Też znacznie wcześniej wiedziałem w jakim klubie pojadę w następnym roku. Kontuzja to nie jest żadna wymówka. Ludzi interesuje wyłącznie wynik i cała reszta ich nie obchodzi. Fakty są takie, że wynik był słaby i nie przywiozłem zbyt wielu punktów - tłumaczy.

Kontrakt w Orle może być ostatnią szansą

Przed Szlauderbachem kolejny ważny sezon. Następna taka wpadka może być bolesna w skutkach. Umowa w Łodzi może być ostatnią szansą na pokazanie swoich możliwości w 2. Ekstralidze. - Na dziś skupiam się wyłącznie na tym, żeby przejechać znacznie lepszy sezon, niż to było w 2025 roku. Cel to być stabilnym i skutecznym zawodnikiem, niezależnie od ligi, w której przyjdzie mi startować. Cel to punktować regularnie i dobrze - wymienia.

- Do tej pory te wahania w moim wykonaniu były jednak za duże. Zdecydowanie za duże. Jestem wciąż młodym zawodnikiem i na pewno nie jest za późno, żeby to skorygować i zmienić. Cel jest jeden, żeby się odbudować po tym kiepskim ostatnim sezonie i udowodnić w Łodzi, że to był dobry transfer. Wiem, że potrafię się ścigać i stać mnie, żeby z tymi teoretycznie lepszymi zawodnikami jechać jak równy z równym - kończy.

Szymon Szlauderbach z Francisem Gustsem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szymon Szlauderbach i Kacper Pludra Paweł Czarny Flipper Jarosław Pabijan

