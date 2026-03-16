Szaleństwo przed startem sezonu. Bilety na nową trybunę w Bydgoszczy wyprzedane

Start rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi rozgrzeje żużlowych kibiców. Emocje sięgną zenitu, bo na przeciw siebie staną być może dwa zespoły, które następnie zmierzą się w wielkim finale. Słowo "rozgrzeje" użyto nieprzypadkowo, bo prognozy pogody nie są zbyt ciekawe.

W Bydgoszczy mają dość "komfortu" oglądania zawodów

To jednak nie odstraszyło bydgoskich fanów, którzy są spragnieni żużla. Sprzedaż karnetów szła bardzo dobrze, podczas której wyprzedano znaczną część nowej trybuny. Nawet najwierniejsi sympatycy uważają, że to praktycznie jedyne miejsce poza trybuną główną, gdzie można spokojnie obejrzeć zawody w Bydgoszczy.

Wszystko przez odległość trybun od toru na obu wirażach. Za czasów Tomasza Golloba nie było band pneumatycznych, tylko siatka, przez którą kibic widział zawodników. Teraz padają żarty, że żużlowcy pojawiają się i znikają, a gdy do tego dołożyć tumany kurzu, to praktycznie nici z jakiejkolwiek radości z oglądania meczu.

Ostatnie bilety na nową trybuną sprzedały się w kilka minut. Czekają na remont

Nowa trybuna wybudowana w 2020 roku na przeciwległej prostej mieści 2509 kibiców. W sprzedaży było więc około 400-500 dostępnych wejściówek, bo większość sprzedano w ramach karnetów. Wszystko dostępne miejsca rozeszły się w mgnieniu oka. Wystarczyło dosłownie kilka minut. Wielu kibiców nie zdążyło, ogłaszając się w tej chwili, że chętnie odkupią co najmniej jeden bilet.

Pozostała część fanów będzie zmuszona obejrzeć spotkanie w telewizji, bądź na innym sektorze, którego komfort oglądania opisaliśmy wyżej. Trwa wyczekiwanie na remont pierwszego łuku, gdzie stara trybuna zostanie wyburzona, a w jej miejsce postawi się nowa. Modernizacja rozpocznie się jednak najwcześniej po zakończeniu tegorocznego sezonu.

Drużyna Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Szymon Woźniak jest liderem Abramczyk Polonii Bydgoszcz

