Stal Rzeszów znowu się zbroi. Menadżer podał swoją listę życzeń
Rozmowy kontraktowe w Texom Stali Rzeszów nabrały rozpędu. Nic dziwnego, bo już za tydzień klub ma ogłosić skład na 2026. Katarzyna Marszałek, która ma przejąć fotel prezesa od Michała Drymajło, dzwoni do kolejnych zawodników z listy życzeń, jaką napisał jej menadżer Paweł Piskorz. Jest na niej nawet uczestnik Grand Prix. A jeśli wszystko się uda, to Stal zamiesza w Metalkas 2 Ekstralidze.
Texom Stali, którą znamy, już nie ma. Z tego składu, który walczył w półfinale z FOGO Unią Leszno nie zostało już prawie nic. Paweł Przedpełski związał się z Gezet Stalą Gorzów, Marcin Nowak z Orłem Łódź, a dalszymi występami Nicolaia Klindta i Jacoba Thorssella klub nie jest zainteresowany.
Ze starego składu zostanie jedynie Keynan Rew
Zostać ma jedynie Keynan Rew, ale i ten temat nie został wciąż dopięty. Kinga Hepel, która jest menedżerem zawodnika, nie miała ostatnio czasu spotkać się z Katarzyną Marszałek, która za chwilę będzie nowym prezesem Stali. Rew jest dla niej priorytetem, bo to żużlowiec, który otwiera listę życzeń menedżera Pawła Piskorza.
Stal musi się z Rew pospieszyć, bo do gry o zawodnika znowu włączył się Stelmet Falubaz Zielona Góra. W Rzeszowie są jednak przekonani, że szybko uda im się zamknąć temat. Już wcześniej ustalono, że Rew otrzyma 15-procentową podwyżkę. Zawodnik dostał też zapewnienie, że skład będzie taki, że Stal powalczy o play-off. Być może nawet o finał.
Mocne nazwiska na liście życzeń menadżera Stali Rzeszów
Jak się patrzy na składy, które zbudowały Cellfast Wilki Krosno i Moonfin Malesa Ostrów, to z finałem może być problem, ale teraz wszystko zależy od tego, ile nazwisk z listy Piskorza trafi do tej nowej Texom Stali.
Z takich najświeższych informacji, jakie mamy, wychodzi, że na liście Piskorza poza Rew są Wiktor Lampart, Jan Kvech, Jakub Jamróg, Rohan Tungate i Andreas Lyager. To są same mocne nazwiska, jak na Metalkas 2 Ekstraligę. Tungate jest w tym roku drugim pod względem skuteczności zawodnikiem ekstraligowego INNPRO ROW-u Rybnik, a Kvech jeździ dla toruńskich "Aniołów" i bije się z najlepszymi na świecie w elitarnym cyklu Grand Prix. Wreszcie Lampart to wychowanek Stali. Stamtąd poszedł w szeroki świat. Ostatnie 6 lat spędził w Ekstralidze i choć różnie było, to trochę doświadczenia zebrał. W Stali mogłoby ono zaprocentować.
Stal Rzeszów za tydzień chce ogłosić skład na 2026
Z nazwisk z listy Piskorza można ułożyć super seniorski skład: Kvech, Tungate, Lampart, Jamróg i Rew (U24). Trudno jednak powiedzieć, czy wyjdzie aż tak dobrze, bo Jamróg jest zainteresowany jazdą w ROW-ie, gdyby ten spadł z Ekstraligi, a Kvech już ma kilka innych zapytań z klubów.
Wszystko przemawia za długimi negocjacjami. Przyszła pani prezes nadal jednak jest dobrej myśli i liczy na to, że najpóźniej za tydzień ogłosi cały skład, a w najgorszym razie 90 procent składu.