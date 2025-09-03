Stal Rzeszów znowu się zbroi. Menadżer podał swoją listę życzeń

Texom Stali, którą znamy, już nie ma. Z tego składu, który walczył w półfinale z FOGO Unią Leszno nie zostało już prawie nic. Paweł Przedpełski związał się z Gezet Stalą Gorzów, Marcin Nowak z Orłem Łódź, a dalszymi występami Nicolaia Klindta i Jacoba Thorssella klub nie jest zainteresowany.

Ze starego składu zostanie jedynie Keynan Rew

Zostać ma jedynie Keynan Rew, ale i ten temat nie został wciąż dopięty. Kinga Hepel, która jest menedżerem zawodnika, nie miała ostatnio czasu spotkać się z Katarzyną Marszałek, która za chwilę będzie nowym prezesem Stali. Rew jest dla niej priorytetem, bo to żużlowiec, który otwiera listę życzeń menedżera Pawła Piskorza.

Stal musi się z Rew pospieszyć, bo do gry o zawodnika znowu włączył się Stelmet Falubaz Zielona Góra. W Rzeszowie są jednak przekonani, że szybko uda im się zamknąć temat. Już wcześniej ustalono, że Rew otrzyma 15-procentową podwyżkę. Zawodnik dostał też zapewnienie, że skład będzie taki, że Stal powalczy o play-off. Być może nawet o finał.

Mocne nazwiska na liście życzeń menadżera Stali Rzeszów

Jak się patrzy na składy, które zbudowały Cellfast Wilki Krosno i Moonfin Malesa Ostrów, to z finałem może być problem, ale teraz wszystko zależy od tego, ile nazwisk z listy Piskorza trafi do tej nowej Texom Stali.

Z takich najświeższych informacji, jakie mamy, wychodzi, że na liście Piskorza poza Rew są Wiktor Lampart, Jan Kvech, Jakub Jamróg, Rohan Tungate i Andreas Lyager. To są same mocne nazwiska, jak na Metalkas 2 Ekstraligę. Tungate jest w tym roku drugim pod względem skuteczności zawodnikiem ekstraligowego INNPRO ROW-u Rybnik, a Kvech jeździ dla toruńskich "Aniołów" i bije się z najlepszymi na świecie w elitarnym cyklu Grand Prix. Wreszcie Lampart to wychowanek Stali. Stamtąd poszedł w szeroki świat. Ostatnie 6 lat spędził w Ekstralidze i choć różnie było, to trochę doświadczenia zebrał. W Stali mogłoby ono zaprocentować.

Stal Rzeszów za tydzień chce ogłosić skład na 2026

Z nazwisk z listy Piskorza można ułożyć super seniorski skład: Kvech, Tungate, Lampart, Jamróg i Rew (U24). Trudno jednak powiedzieć, czy wyjdzie aż tak dobrze, bo Jamróg jest zainteresowany jazdą w ROW-ie, gdyby ten spadł z Ekstraligi, a Kvech już ma kilka innych zapytań z klubów.

Wszystko przemawia za długimi negocjacjami. Przyszła pani prezes nadal jednak jest dobrej myśli i liczy na to, że najpóźniej za tydzień ogłosi cały skład, a w najgorszym razie 90 procent składu.

Paweł Piskorz i Stanisław Kępowicz, sztab Texom Stali Rzeszów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jason Doyle i Jan Kvech w rozmowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jason Doyle i Wiktor Lampart Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski