Stal Rzeszów zaopatrzyła się w prawdziwego lidera. To nie koniec niespodzianek

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Texom Stal Rzeszów oficjalnie ogłosiła skład na sezon 2026. Wszystko wskazuje, że to jeszcze nie jest koniec fajerwerków, bo klub pracuje nad sprowadzeniem jeszcze jednego, kluczowego zawodnika. Liderem zespołu będzie Rasmus Jensen, który ma za sobą trudny sezon w PGE Ekstralidze. W Duńczyku drzemie jednak ogromny potencjał, a on w przeszłości już pokazywał, że w Metalkas 2. Ekstralidze może być w samej czołówce najlepszych zawodników. Stal w przyszłym roku może być czarnym koniem rozgrywek, bo ten skład jest zdolny do wszystkiego.

Rasmus Jensen ma być liderem zespołu. Texom Stal Rzeszów pracuje jeszcze nad sprowadzeniem kluczowego juniora
Rasmus Jensen ma być liderem zespołu. Texom Stal Rzeszów pracuje jeszcze nad sprowadzeniem kluczowego junioraPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Skład rzeszowian na przyszły sezon będzie bardzo zbilansowany. Jest także za przystępną cenę, a szansa na sukces jest spora, bo tak zbudowana drużyna może okazać się czarnym koniem rozgrywek. Dodatkowo mają zawodników, którzy wiedzą jak smakuje awans. To dodatkowy atut.

Liderami zespołu mają być Rasmus Jensen i Oskar Fajfer, czyli zawodnicy, którzy doskonale wiedzą, jak punktować na torach Metalkas 2. Ekstraligi. Jensen, po trudnym sezonie w PGE Ekstralidze, wraca na zaplecze elity, gdzie już wcześniej zachwycał formą. Duńczyk był jednym z filarów Wybrzeża Gdańsk i Falubazu Zielona Góra, udowadniając, że potrafi wygrywać z każdym. To naturalne miejsce dla duńskiego żużlowca.

Fajfer w sumie jest podobnym przypadkiem jak Jensen. Można powiedzieć, że to zawodnicy zbyt mocni na warunki pierwszoligowe, a za słabi na Ekstraligę, choć pierwsze sezony w elicie mieli świetne. Główne nadzieje są jednak związane z Duńczykiem, bo jak się odbuduje, to może całkowicie zdominować rozgrywki w Metalkasie, co miało już miejsce w przeszłości.

Rzeszów pracuje nad kolejnym transferem. Młody talent na celowniku

Choć kadra wygląda imponująco, działacze Stali Rzeszów nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Klub prowadzi rozmowy w sprawie wypożyczenia Antoniego Mencela z Fogo Unii Leszno. 20-letni zawodnik był jednym z najlepszych juniorów Metalkas 2. Ekstraligi i miał spory udział w awansie Unii do elity.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Stal zyska nie tylko wartościowego młodzieżowca, ale też ogromne wzmocnienie na pozycji, która w poprzednich sezonach często była problemem. Z takim zestawieniem rzeszowianie mogą naprawdę namieszać, bo Stal Rzeszów wygląda jak drużyna zdolna do wszystkiego.

Rasmus Jensen podczas SEC w Grudziądzu
Rasmus Jensen podczas SEC w GrudziądzuŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Oskar Fajfer wystąpił w 2024 roku z dziką kartą w Grand Prix w Gorzowie
Oskar Fajfer wystąpił w 2024 roku z dziką kartą w Grand Prix w GorzowieŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Antoni Mencel
Antoni MencelŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

