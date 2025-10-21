Stal Rzeszów zaopatrzyła się w prawdziwego lidera. To nie koniec niespodzianek

Skład rzeszowian na przyszły sezon będzie bardzo zbilansowany. Jest także za przystępną cenę, a szansa na sukces jest spora, bo tak zbudowana drużyna może okazać się czarnym koniem rozgrywek. Dodatkowo mają zawodników, którzy wiedzą jak smakuje awans. To dodatkowy atut.

Stal Rzeszów zakontraktowała liderów. Mają siać spustoszenie na zapleczu PGE Ekstraligi

Liderami zespołu mają być Rasmus Jensen i Oskar Fajfer, czyli zawodnicy, którzy doskonale wiedzą, jak punktować na torach Metalkas 2. Ekstraligi. Jensen, po trudnym sezonie w PGE Ekstralidze, wraca na zaplecze elity, gdzie już wcześniej zachwycał formą. Duńczyk był jednym z filarów Wybrzeża Gdańsk i Falubazu Zielona Góra, udowadniając, że potrafi wygrywać z każdym. To naturalne miejsce dla duńskiego żużlowca.

Fajfer w sumie jest podobnym przypadkiem jak Jensen. Można powiedzieć, że to zawodnicy zbyt mocni na warunki pierwszoligowe, a za słabi na Ekstraligę, choć pierwsze sezony w elicie mieli świetne. Główne nadzieje są jednak związane z Duńczykiem, bo jak się odbuduje, to może całkowicie zdominować rozgrywki w Metalkasie, co miało już miejsce w przeszłości.

Rzeszów pracuje nad kolejnym transferem. Młody talent na celowniku

Choć kadra wygląda imponująco, działacze Stali Rzeszów nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Klub prowadzi rozmowy w sprawie wypożyczenia Antoniego Mencela z Fogo Unii Leszno. 20-letni zawodnik był jednym z najlepszych juniorów Metalkas 2. Ekstraligi i miał spory udział w awansie Unii do elity.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Stal zyska nie tylko wartościowego młodzieżowca, ale też ogromne wzmocnienie na pozycji, która w poprzednich sezonach często była problemem. Z takim zestawieniem rzeszowianie mogą naprawdę namieszać, bo Stal Rzeszów wygląda jak drużyna zdolna do wszystkiego.

