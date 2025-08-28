Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Rzeszów ogłasza, jedno jest pewne. Miliony w kasie i duże nazwiska

Kibice martwią się o Texom Stal Rzeszów, bo obecny prezes Michał Drymajło nie tylko ogłosił swoje odejście, ale i też zapowiedział wycofanie finansowego wsparcia. W tym roku miał włożyć do budżetu blisko 2 miliony. Z naszych informacji wynika jednak, że ta dziura zostanie zasypana, a skład na 2026 nie będzie gorszy od obecnego. Na liście są mocne nazwiska, ogłoszenie już za dwa tygodnie.

Stal Rzeszów planuje duże wzmocnienia. Na liście życzeń Jakub Jamróg, Rohan Tungate i Kenneth Bjerre.
Stal Rzeszów planuje duże wzmocnienia. Na liście życzeń Jakub Jamróg, Rohan Tungate i Kenneth Bjerre.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

- Nic złego się nie dzieje - słyszymy w Texom Stali Rzeszów, która szykuje się do zmiany władzy. A będzie to potężna zmiana, bo Michał Drymajło wyciągnął klub za uszy i sprawił, że o Stali znowu mówi się głośno i dobrze. W tym roku klub miał walczyć o awans. I wciąż jest w grze, ale bez kontuzjowanego Taia Woffindena Stal nie ma większych szans w starciu z FOGO Unią Leszno.

Odchodzący prezes nie da ani złotówki na Stal Rzeszów

W każdym razie w Stali idzie nowe. Drymajło nie tylko zostawia fotel prezesa, ale i wycofuje się ze wsparcia, co znaczy, że z kasy znikają blisko 2 miliony złotych. Z naszych informacji wynika jednak, że klub jest bliski zasypania dziury. Przyszła pani prezes Katarzyna Marszałek dopina ostatnie umowy sponsorskie. Budżet na 2026 będzie większy od tegorocznego, a ten nie przekroczy 12 milionów złotych.

Za rok ma być więcej, bo wszystko drożeje. Zwiększą się koszty utrzymania klubu, a zawodnicy, którzy przyjdą do Stali, też tani nie będą. Jeśli uznamy, że teraz skład jest dobry, to ten budowany na 2026 ma być nie gorszy. Celem ma być play-off, więc na liście życzeń są duże nazwiska.

Lyager, Nowak i Jensen wymieniani jednym tchem, ale ...

W ostatnich dniach wiele mówiło się o tym, że w Stali zostanie Marcin Nowak, a drużynę wzmocnią Andreas Lyager i Rasmus Jensen. Od osób powiązanych z klubem słyszymy jednak, że żadnego z tych panów może nie być w tej nowej Stali. Szanse na to są znikome.

Trudno też powiedzieć, co z przyszłością Keynana Rew. Były prezes nawet się z nim dogadał na kontrakt z 15-procentową podwyżką, ale i ten temat jest na razie zawieszony. Inna sprawa, że przedłużenie przez Stal umowy z Rew będzie najmniejszym zaskoczeniem.

Mocne nazwiska na liście życzeń Texom Stali

Poza tym na giełdzie pojawiają się takie nazwiska, jak Rohan Tungate, Kenneth Bjerre czy Jakub Jamróg. Każdy z nich byłby sporym wzmocnieniem. Oficjalnie jednak klub milczy. Da się jedynie usłyszeć, że za dwa tygodnie poznamy cały skład Stali.

Jakby jednak nie spojrzeć, to w ciemno można założyć, że z obecnej Stali nic nie zostanie. Paweł Przedpełski jest dogadany w Gezet Stali Gorzów, Woffindnen w Moonfin Malesie Ostrów, a pozostanie Nowaka to najwyżej plan B. Jeśli ktoś zostanie, to tylko Rew. No i menadżer Paweł Piskorz, który ma ważną umowę do końca 2027. Sporo się jednak plotkuje o tym, że do Stali miałby wrócić Janusz Ślączka.

Zawodnik ubrany w czarny kombinezon motocyklowy oraz biały kask z goglami, skoncentrowany przed rozpoczęciem wyścigu, w tle widoczne rozmyte postacie i sprzęt fotograficzny.
Jakub JamrógPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Rohan Tungate jest bogaterem ROW-u Rybnik.
Rohan Tungate jest bogaterem ROW-u Rybnik.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kenneth Bjerre spisuje się znakomicie w Cellfast Wilkach Krosno
Kenneth Bjerre spisuje się znakomicie w Cellfast Wilkach KrosnoMaciej NaporaEast News

