Stal Rzeszów naciska, a sponsor obiecuje złote góry. Już tylko to blokuje hitowy transfer

To, że Tobiasz Musielak zostanie w Cellfast Wilkach Krosno wydawało się oczywiste. Jest tam gwiazdą, nie brak mu niczego, ale inni też chcą go mieć i są gotowi wiele za to zapłacić. W Krośnie słyszymy, że dla nich kontrakt na pół miliona za podpis i 5 tysięcy za punkt to absolutny maks. Z innego źródła dowiadujemy się, że Wilki w porywie szaleństwa mogą wyłożyć 650 tysięcy za podpis i 6,5 tysiąca za punkt. To jednak może być za mało.

Gdyby nie Stal Gorzów, to Musielak już byłby w Stali Rzeszów

Bardzo mocno zabiega o Musielaka Texom Stal Rzeszów. Kluczem do tej przeprowadzki może być właśnie Texom. To indywidualny sponsor zawodnika, który już od jakiegoś czasu przelewa mu rocznie dobre pieniądze za reklamę. I teraz Texom chciałby, żeby Musielak jeździł w klubie, którego są tytularnym sponsorem.

Zdaniem naszych rozmówców Musielak już byłby w Stali Rzeszów, gdyby nie Stal Gorzów, która naciska na transfer, bo chciałaby Musielaka w miejsce Oskara Fajfera. Gorzów to Ekstraliga, więc Musielak ma zgryz. Gdyby tak jeszcze Stal z Gorzowa była pewna utrzymania, to pewnie nie zastanawiałby się ani sekundy. Jego menedżer Kinga Hepel ma dobre kontakty ze Stalą i mogłaby sprawę załatwić w 5 minut.

Wilki Krosno szykują odwet na Stali Rzeszów. Jedno nazwisko

Sytuacja Musielaka jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Gorzów kusi, a w Rzeszowie już przygotowali dla niego miejsce, odpuszczając Marcina Nowaka (ten jest po słowie z PSŻ-em Poznań). Wilki bynajmniej nie siedzą z założonymi rękami i szykują się do rozmów z Pawłem Przedpełskim, krajowym liderem Stali Rzeszów. Gdyby go przekonali, to byłaby słodka zemsta.

Inna sprawa, że Przedpełski nie podejmie szybko konkretnej decyzji w sprawie Rzeszowa, czy Krosna, bo podobnie jak Musielak jest na liście Stali Gorzów. Jego też Ekstraliga kusi, więc jeśli tylko pojawi się dobra szansa startów na tym najwyższym poziomie, to Przedpełski raczej nie odmówi.

Polsat Sport Polsat Sport

Stal Rzeszów o krok od zbudowania mocnej drużyny

Wynik bitwy o gwiazdy będzie miał znaczenie dla układu sił. Jeśli Stal utrzyma Przedpełskiego i wyrwie Musielaka, to będzie o krok od zbudowania lepszej drużyny niż ta, która ma obecnie. Na efekty rozmów Stali czeka Keynan Rew, który już wynegocjował z Rzeszowem umowę na 2026 i jeśli reszta będzie się zgadzała (czytaj: klub pozyska mocnych zawodników), to niezwłocznie ją podpisze. Stal kusi też, jak co rok Jaimona Lidseya.

Stal z pewnością jest w lepszej sytuacji niż Wilki, które w razie straty Musielaka skupią się na zatrzymaniu Kennetha Bjerre i Jakuba Jamroga. Na liście życzeń, poza Przedpełskim, jest Frederik Jakobsen. Niejasna jest przyszłość Davida Berge, który w ostatnich dwóch meczach rundy zasadniczej ma przekonać klub, że warto na niego postawić w 2026.

Tobiasz Musielak w sezonie 2025 błyszczy na torze, więc ofert ma bez liku. Cellfast Wilki Krosno będą musiały dołożyć. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Paweł Przedpełski na konferencji prasowej. Tomasz Radzik East News

Prezes Michał Drymajło. W tle pusta trybuna stadionu Stali Rzeszów. Krzysztof Kapica East News