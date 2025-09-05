Stal Rzeszów może ściągnąć mistrza świata. Hit transferowy na horyzoncie

Texom Stal Rzeszów zakończyła rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi na trzecim miejscu. W fazie play-off dzielnie walczyła z Fogo Unia Leszno, wygrywając nawet spotkanie na domowym obiekcie. Przez pewien czas nawet trzymali się rywali w Lesznie, w drugiej fazie zawodów jednak gospodarze odjechali i pewnie zwyciężyli mecz. To jednak był udany sezon dla Stali, biorąc pod uwagę trudności i pecha, jaki przytrafił się w trakcie roku.

Jakub Miśkowiak trafi do Stali Rzeszów? To byłby hit transferowy

Według nieoficjalnych informacji Miśkowiak jest w kręgu zainteresowań Stali Rzeszów. W Rzeszowie mógłby z pewnością liczyć na lukratywne warunki, bo ośrodek jest w ostatnich latach cenionym miejscem przez zawodników na żużlowej mapie Polski.

Polski mistrz świata juniorów w tym roku kończy 24 lata, więc od przyszłego sezonu będzie już liczony jako pełnoprawny senior. Oznacza to, że raczej zabraknie dla niego miejsca w PGE Ekstralidze. Miśkowiak w tym roku spisuje się bardzo dobrze w Bayersystem GKM-ie Grudziądz. Jego średnia wynosi 1.55. Można zatem śmiało założyć, że w Metalkasie byłby jednym z czołowych zawodników.

Stal Rzeszów może okazać się czarnym koniem rozgrywek

Do końca nie wiadomo, jaki skład ostatecznie będzie w Rzeszowie. Dużo zależy od tego, czy Stal Gorzów spadnie z PGE Ekstraligi. Jeśli tak, to rzeszowianie będą mogli utrzymać Pawła Przedpełskiego w zespole, który na dzisiaj jest liderem swojej drużyny.

Nieznana jest także przyszłość Keynana Rew. Australijczyk albo zostanie w klubie, albo trafi do Stelmetu Falubazu Zielona Góra. W Falubazie jednak powoli tracą cierpliwość do Kangura i zaczynają rozmawiać z innymi zawodnikami. Mówi się tutaj o Mathiasie Pollestadzie. Według nieoficjalnych źródeł blisko Stali mają być także Jan Kvech oraz Rasmus Jensen. Gdyby udało się zbudować zespół - Kvech, Jensen, Przedpełski, Miśkowiak oraz Rew to Stali bałby się każdy na zapleczu PGE Ekstraligi.

