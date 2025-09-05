Stal Rzeszów może ściągnąć mistrza świata. Hit transferowy na horyzoncie
Ostatnie tygodnie dla Texom Stali Rzeszów są emocjonujące. Świetny dwumecz z Fogo Unią Leszno, a do tego aktywność na rynku transferowym. Drużyna ze wschodniej ścianki Polski zakończył już sezon i może skupić się na budowie przyszłorocznego zespołu. Co ciekawe, skład może być jeszcze silniejszy niż w tym roku. Wszystko jednak zależy, czy uda się dojść do porozumienia z niektórymi zawodnikami. Według naszych informacji klub ma na celu mistrza świata juniorów, Jakuba Miśkowiaka. Gdyby udało się sprowadzić Polaka, to Stal byłaby faworytem ligi.
Texom Stal Rzeszów zakończyła rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi na trzecim miejscu. W fazie play-off dzielnie walczyła z Fogo Unia Leszno, wygrywając nawet spotkanie na domowym obiekcie. Przez pewien czas nawet trzymali się rywali w Lesznie, w drugiej fazie zawodów jednak gospodarze odjechali i pewnie zwyciężyli mecz. To jednak był udany sezon dla Stali, biorąc pod uwagę trudności i pecha, jaki przytrafił się w trakcie roku.
Jakub Miśkowiak trafi do Stali Rzeszów? To byłby hit transferowy
Według nieoficjalnych informacji Miśkowiak jest w kręgu zainteresowań Stali Rzeszów. W Rzeszowie mógłby z pewnością liczyć na lukratywne warunki, bo ośrodek jest w ostatnich latach cenionym miejscem przez zawodników na żużlowej mapie Polski.
Polski mistrz świata juniorów w tym roku kończy 24 lata, więc od przyszłego sezonu będzie już liczony jako pełnoprawny senior. Oznacza to, że raczej zabraknie dla niego miejsca w PGE Ekstralidze. Miśkowiak w tym roku spisuje się bardzo dobrze w Bayersystem GKM-ie Grudziądz. Jego średnia wynosi 1.55. Można zatem śmiało założyć, że w Metalkasie byłby jednym z czołowych zawodników.
Stal Rzeszów może okazać się czarnym koniem rozgrywek
Do końca nie wiadomo, jaki skład ostatecznie będzie w Rzeszowie. Dużo zależy od tego, czy Stal Gorzów spadnie z PGE Ekstraligi. Jeśli tak, to rzeszowianie będą mogli utrzymać Pawła Przedpełskiego w zespole, który na dzisiaj jest liderem swojej drużyny.
Nieznana jest także przyszłość Keynana Rew. Australijczyk albo zostanie w klubie, albo trafi do Stelmetu Falubazu Zielona Góra. W Falubazie jednak powoli tracą cierpliwość do Kangura i zaczynają rozmawiać z innymi zawodnikami. Mówi się tutaj o Mathiasie Pollestadzie. Według nieoficjalnych źródeł blisko Stali mają być także Jan Kvech oraz Rasmus Jensen. Gdyby udało się zbudować zespół - Kvech, Jensen, Przedpełski, Miśkowiak oraz Rew to Stali bałby się każdy na zapleczu PGE Ekstraligi.