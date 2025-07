Stal Rzeszów blisko porozumienia z liderem. Jest jeden warunek

Texom Stal Rzeszów jest bardzo aktywna na rynku transferowym, ale to dziwić nie może. Klub ma wielką ambicję, by powrócić do PGE Ekstraligi. Już w tym roku był taki plan, ale runął w gruzach przez kontuzję Taia Woffindena. Brytyjczyk miał być jednym z najlepszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi, ale poważny uraz wyeliminował go z sezonu. Nie jest wiadome czy wróci w tym roku jeszcze do rywalizacji.

Stal Rzeszów jest blisko porozumienia z Pawłem Przedpełskim

Paweł Przedpełski w tym sezonie jedzie bardzo dobrze. Polak jest pewnym punktem swojej drużyny, mając obecnie średnią na poziomie 2,173 pkt na bieg. Tylko w dwóch spotkaniach nie zdobył dwucyfrowej zdobyczy punktów, co pokazuje, że stabilność, której brakowało w ostatnich latach nareszcie wróciła.

Wobec tego Stali bardzo zależy na tym, by dogadać się z Pawłem Przedpełskim. Według naszych informacji negocjacje zmierzają w dobrym kierunku i strony są blisko porozumienia. Przedpełski jednak podobno ma się wstrzymywać, bo ma ambicję, by wrócić do PGE Ekstraligi. Jeśli nie będzie dobrej propozycji z najlepszej ligi świata to pozostanie w Metalkas 2. Ekstralidze, a tutaj w grę ma wchodzić tylko właśnie Stal.

To nie koniec. Będzie hit transferowy?

Nieoficjalne źródła mówią, że Stal także interesowała się rewelacją rozgrywek, chodzi tutaj o Ryana Douglasa. Byli nawet blisko porozumienia, mieli proponować lepsze warunki, ale Australijczyk postawił na lojalność i względy logistyczne, więc został w Hunters PSŻ Poznań. Wobec tego Stal musi skupić się na poszukiwaniu innego zagranicznego seniora.

Tutaj sprawa wygląda dosyć klarownie. W orbicie zainteresowań rzeszowskiego klubu mają być Jaimon Lidsey oraz Luke Becker. To mogą być prawdziwe strzały w dziesiątkę, bowiem Jaimon Lidsey potrafi jeździć, a zejście na zaplecze mogłoby się okazać pomocne w odbudowie formy, tak jak chociażby w przypadku Michaela Jepsena Jensena czy Przemysława Pawlickiego. Amerykanin to także dobry ruch, bo to wschodząca gwiazda. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądała jego forma, bo ostatnio doznał poważnej kontuzji kręgosłupa.

