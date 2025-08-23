Spełnił życzenie trenera i wtedy zadzwonił telefon. Nie mogli w to uwierzyć

Jeszcze chwilę temu wydawało się, że Tom Brennan wyląduje w Hunters PSŻ Poznań. Anglik przedłużył jednak kontrakt z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. I choć za rok już nie będzie zawodnikiem U24, to chce się bić o miejsce w składzie.

Brennan to drugi Lambert. Życzenie trenera było jasne

Zatrzymanie Brennana to było życzenie trenera Tomasza Bajerskiego, który widzi w nim drugiego Roberta Lamberta. Trener poprosił prezesa o nową umowę dla Brennana, a dalej wszystko poszło już bardzo szybko.

Teraz jest jednak kłopot. Jeśli Polonia nie awansuje do PGE Ekstraligi, to Brennan raczej załapie się do składu. Już teraz słyszy się, że mógłby zająć miejsce Krzysztofa Buczkowskiego, który obniżył loty. To jest jakiś plan. Kłopot będzie, gdy Polonia jednak awansuje, a taki jest cel. Brennan ma papiery na jazdę, ale Ekstraliga to mogłoby być dla niego, przynajmniej na razie, odrobinę za dużo.

Ledwo zatrzymali Brennana, a już rozdzwoniły się telefony

W ogóle po awansie Polonia będzie mieć kłopot bogactwa. Pięciu seniorów ma ważne kontrakty, a miejsc w składzie jest cztery. Brennan pójdzie pewnie na roczne wypożyczenie, ale po wejściu do Ekstraligi przydałoby się ściągnąć jakąś gwiazdę, a to oznaczałoby konieczność rozwiązania jeszcze jednej umowy.

Zresztą kłopot już jest, bo ledwo klub zatrzymał Brennana, a już rozdzwoniły się telefony od zawodników chętnych do jazdy w Polonii. W Bydgoszczy byli w szoku, bo dzwonili żużlowcy już dogadani w innych klubach. Z naszych ustaleń wynika, że chodzi o Andersa Thomsena i Piotra Pawlickiego.

Thomsen i Pawlicki gotowi do rozmów

Thomsen już porozumiał się z Gezet Stalą Gorzów i ma to być ogłoszone po drugim meczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Umowa ma opiewać na milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. Dodatkowo Thomsen zgarnie pół miliona od lokalnych sponsorów. Jeśli chodzi o Pawlickiego, to ma dogadane warunki w FOGO Unii Leszno, gdzie ma zarabiać 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Tam też była duża mobilizacja sponsorów, by zebrać środki na taki kontrakt.

Zawodnicy, kontaktując się z Polonią, utrzymywali jednak, że niczego jeszcze nie podpisali, więc dalej mogą negocjować i szukać dla siebie jak najlepszego rozwiązania. Gdyby Thomsen zostawił Stal na ostatniej prostej, to Gorzów pewnie wróci do rozmów z Jasonem Doylem. Nie znamy planu B Unii. Niestety w żużlu proceder, gdy strony dają sobie słowo, a zawodnicy mimo to dalej negocjują w innych klubach, jest powszechny.

