Spadek zajrzał im w oczy. Legendarny trener się tłumaczy

Drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego ma w tym sezonie ogromnego pecha. Ewidentnie nad zespołem wisi jakieś fatum, bo prześladują ich liczne kontuzje. Podobnie przez ostatnie lata miała Fogo Unia Leszno, która zresztą spadła z PGE Ekstraligi właśnie przez urazy.

Okropne kontuzje, w tym złamany kręgosłup Luke Beckera

Niestety, żużel to sport bardzo kontuzjogenny, a w tym sezonie najbardziej doświadczył tego zespół Moonfin Malesy Ostrów Wielkopolski. Przed sezonem upadku doznał Norbert Krakowiak, który wybił sobie bark, a także nabawił się problemów mentalnych. W trakcie sezonu podobnego urazu doznał Olivier Berntzon, który ma za chwilę powrócić do zespołu.

Najpoważniejszy jest jednak uraz lidera. Luke Becker doznał złamania trzech kręgów piersiowych Th3, Th5 i Th7. Przewiduje się, że powrót Amerykanina na fazę play-down jest możliwy, lecz nie wiadomo w jakiej dyspozycji wróci. To bardzo poważna kontuzja. Dla Beckera to prawdziwy dramat, gdyż jechał sezon życia i miał oferty z PGE Ekstraligi. Z taką jazdą jaką prezentował można powiedzieć, że niemal na pewno trafiłby do najlepszej ligi świata.

W tym momencie pozostał tylko jeden lider. Trener Chomski mówi wprost o sytuacji zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego

Nie ma co się łudzić. Następne mecze w rundzie zasadniczej dla Ostrowa Wielkopolskiego nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Liczy się to, by dojechać sezon zasadniczy zdrowo, a także poprawić formę niektórych zawodników. Drużynie spadek spogląda prosto w oczy, muszą przygotować się na fazę play-down i liczyć, że szczyt formy przyjdzie właśnie na decydujące mecze, bo tam rozstrzygnie się, która z ekip spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej.

- Liderzy ciągną wynik zespołu, o pozostałe miejsca jest rywalizacja. W tym momencie pozostał jeden taki zawodnik, czyli Frederik Jakobsen, który jest bardzo waleczny na dystansie, ale no nie jest świetnym startowcem. Przyjechał zespół markowy i trzeba oddać co cesarskie cesarzowi. Te czasy, które nasi zawodnicy osiągali, też były dobre. Wiadomo Fogo Unia Leszno, to jest zespół kompletny i wygrał z nami. Jechaliśmy osłabieni - mówił Stanisław Chomski dla ekstraliga.pl

W zespole zadebiutował Anders Rowe w spotkaniu z Hunters PSŻ Poznań, gdzie zdobył 7 punktów z 2 bonusami. Z Unią Leszno było już jednak o wiele gorzej - Anders Rowe został wzięty ze względu na trudną sytuację kadrową. Łapaliśmy się tego, co było na rynku. To jest młody chłopak i nie wymagajmy od niego nie wiadomo jakich wyników. Na tle o wiele mocniejszego rywala wyglądało to już gorzej i to na pewno go nie zadowala - zakończył legendarny szkoleniowiec.

