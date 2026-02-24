Sensacyjny transfer mistrza świata. To może być przepaść, zacierają ręce
Jason Doyle, ku zaskoczeniu środowiska żużlowego, zdecydował się na kontrakt z pierwszoligowym klubem z Krosna. Australijczyk nie musiał tego robić, bo nadal był czołowym zawodnikiem PGE Ekstraligi oraz stałym uczestnikiem Grand Prix. Były mistrz świata ma poprowadzić Cellfast Wilki do upragnionego awansu. Gwiazdy takiego formatu na zapleczu elity jeszcze nie było. Doyle może zdominować te rozgrywki jak nikt inny.
Kiedy w 2024 roku Jason Doyle doznał poważnej kontuzji barku, kończąc sezon w maju, wielu wydało na nim wyrok. Australijczyk jeszcze przed wypadkiem wpadł w turbulencje sprzętowe. Eksperci przewidywali, że to może być początek końca.
Doyle zgarnął wypłatę życia za występ we Wrocławiu
Doyle wrócił jednak w fenomenalnym stylu. Od początku sezonu 2025 imponował zawrotną prędkością na silnikach Ryszarda Kowalskiego. Mniej więcej w połowie rozgrywek wykręcił 20 punktów w 7 wyścigach na torze we Wrocławiu. Przegrał tylko raz z Bradym Kurtzem, zgarniając przy tym rekordową wypłatę w wysokości 240 tysięcy złotych. I to za jeden wieczór.
Były mistrz świata nie jest Bartoszem Zmarzlikiem, więc nie ustrzegł się pojedynczych wpadek. Kiedy jednak był najbardziej potrzebny, czyli w fazie play-down, znów pokazał swoją najlepszą wersję. Podczas rewanżu w Gorzowie zdobył czysty komplet 15 punktów, utrzymując wspólnie z Piotrem Pawlickim Krono-Plast Włókniarz Częstochowę w PGE Ekstralidze.
Czołowy zawodnik Ekstraligi schodzi klasę niżej
W całym sezonie Doyle zdobył 160 punktów i 10 bonusów, co przełożyło się na średnią 2,099 pkt/bieg oraz 13. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników całej ligi. Być może byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie wypadek na PGE Narodowym i kolejna kontuzja. Doyle miał przez długi czas problemy z biodrem i przy następnej kraksie w Częstochowie ponownie wypadło mu ze stawu. Po niedługim czasie wrócił do jazdy i właśnie wtedy zaprezentował zjawiskowy występ we Wrocławiu.
40-latek nie musiał tego robić, a jednak zdecydował się na zejście klasę niżej. Między innymi nie chciał mieć już do czynienia z klubami, których płynność finansowa delikatnie mówiąc nie była w najlepszym porządku. Zupełnie inaczej jest w Krośnie, gdzie na ten aspekt nie będzie musiał narzekać. Zresztą ma stamtąd świeże doświadczenia, bo w 2023 roku reprezentował ich barwy, kiedy Wilki startowały w elicie.
Doyle ma zdominować rozgrywki 2. Ekstraligi
Działacze z Krosna nie chcą na Australijczyka narzucać dodatkowej presji, ale oczekiwania wobec niego są wysokie. Wilki marzą o powrocie do Ekstraligi, a żeby móc rywalizować z silną Bydgoszczą, zakontraktowali "pewniaka" na wyścigi nominowane. Z większością zawodników na zapleczu Doyle powinien radzić sobie w cudzysłowie jedną ręką. Okolice średniej 2,5 pkt/bieg to pułap, na który powinien się załapać bez większych kłopotów.
Australijczyk ma być maszynką do zdobywania punktów i zawodnikiem, który właśnie nie będzie miał problemów z wygrywaniem piętnastych biegów z liderami drużyny przeciwnej. Poza tym może służyć swoim doświadczeniem kolegom z drużyny, co finalnie ma szansę przełożyć się na pozytywny wynik całego zespołu.