Sensacyjny transfer mistrza świata. To może być przepaść, zacierają ręce

Kiedy w 2024 roku Jason Doyle doznał poważnej kontuzji barku, kończąc sezon w maju, wielu wydało na nim wyrok. Australijczyk jeszcze przed wypadkiem wpadł w turbulencje sprzętowe. Eksperci przewidywali, że to może być początek końca.

Doyle zgarnął wypłatę życia za występ we Wrocławiu

Doyle wrócił jednak w fenomenalnym stylu. Od początku sezonu 2025 imponował zawrotną prędkością na silnikach Ryszarda Kowalskiego. Mniej więcej w połowie rozgrywek wykręcił 20 punktów w 7 wyścigach na torze we Wrocławiu. Przegrał tylko raz z Bradym Kurtzem, zgarniając przy tym rekordową wypłatę w wysokości 240 tysięcy złotych. I to za jeden wieczór.

Były mistrz świata nie jest Bartoszem Zmarzlikiem, więc nie ustrzegł się pojedynczych wpadek. Kiedy jednak był najbardziej potrzebny, czyli w fazie play-down, znów pokazał swoją najlepszą wersję. Podczas rewanżu w Gorzowie zdobył czysty komplet 15 punktów, utrzymując wspólnie z Piotrem Pawlickim Krono-Plast Włókniarz Częstochowę w PGE Ekstralidze.

Czołowy zawodnik Ekstraligi schodzi klasę niżej

W całym sezonie Doyle zdobył 160 punktów i 10 bonusów, co przełożyło się na średnią 2,099 pkt/bieg oraz 13. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników całej ligi. Być może byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie wypadek na PGE Narodowym i kolejna kontuzja. Doyle miał przez długi czas problemy z biodrem i przy następnej kraksie w Częstochowie ponownie wypadło mu ze stawu. Po niedługim czasie wrócił do jazdy i właśnie wtedy zaprezentował zjawiskowy występ we Wrocławiu.

40-latek nie musiał tego robić, a jednak zdecydował się na zejście klasę niżej. Między innymi nie chciał mieć już do czynienia z klubami, których płynność finansowa delikatnie mówiąc nie była w najlepszym porządku. Zupełnie inaczej jest w Krośnie, gdzie na ten aspekt nie będzie musiał narzekać. Zresztą ma stamtąd świeże doświadczenia, bo w 2023 roku reprezentował ich barwy, kiedy Wilki startowały w elicie.

Doyle ma zdominować rozgrywki 2. Ekstraligi

Działacze z Krosna nie chcą na Australijczyka narzucać dodatkowej presji, ale oczekiwania wobec niego są wysokie. Wilki marzą o powrocie do Ekstraligi, a żeby móc rywalizować z silną Bydgoszczą, zakontraktowali "pewniaka" na wyścigi nominowane. Z większością zawodników na zapleczu Doyle powinien radzić sobie w cudzysłowie jedną ręką. Okolice średniej 2,5 pkt/bieg to pułap, na który powinien się załapać bez większych kłopotów.

Australijczyk ma być maszynką do zdobywania punktów i zawodnikiem, który właśnie nie będzie miał problemów z wygrywaniem piętnastych biegów z liderami drużyny przeciwnej. Poza tym może służyć swoim doświadczeniem kolegom z drużyny, co finalnie ma szansę przełożyć się na pozytywny wynik całego zespołu.

Jason Doyle w barwach Wilków Krosno. FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle w Grand Prix. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

