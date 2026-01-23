Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne wieści z polskiej ligi. Aż trzech mistrzów świata. Mogą rozbić bank

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Metalkas 2. Ekstraliga z roku na rok rośnie w siłę. Różnice w poziomie sportowym między PGE Ekstraligą a zapleczem najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce coraz bardziej się zacierają. Na sezon 2026 aż trzech indywidualnych mistrzów świata podpisało kontrakty w 2. Ekstralidze. Dla porównania w elicie będzie ich tylko dwóch. Za tym idą również zarobki. Mistrzowie, będący powoli u schyłku swoich karier, mogą rozbić bank.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn w strojach sportowych i czapkach z daszkiem. Jeden z nich unosi rękawicę w geście zwycięstwa, a drugi prezentuje liczne tatuaże na szyi. Tło rozmyte, główny akcent na twarzach i wyrazach radości.
Metalkas 2. Ekstraliga staje się coraz bardziej atrakcyjna dla byłych mistrzów świataWilczyński/TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jeszcze kilka lat temu ówczesna 1. Liga Żużlowa wyglądała jak ubogi kuzyn przy elitarnej PGE Ekstralidze. Teraz zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej rośnie w siłę. Tylko w ostatnich dwóch latach Metalkas 2. Ekstraliga stała się ligą zawodową i podpisała pierwszy duży kontrakt telewizyjny.

Trzech mistrzów świata w 2. Ekstralidze. Mogą rozbić bank

Prestiż rozgrywek 2. Ekstraligi cały czas wzrasta. Kiedy przenalizuje się składy wszystkich drużyn, można zauważyć, że większa liczba indywidualnych mistrzów świata podpisała kontrakty właśnie tam, aniżeli w PGE Ekstralidze. Z jednej strony chodzi o ich poziom sportowy, ale to nie wszystko. Zawodnicy coraz bardziej przychylnym okiem spoglądają w stronę startów w tych rozgrywkach.

Poziom sportowy z pewnością nie dotyczy Jasona Doyle'a, bo ten przecież był w TOP13 zawodników najlepszej ligi świata. Potrafił zdobyć aż 20 punktów na torze we Wrocławiu, jak i utrzymać częstochowski Włókniarz, uzyskując komplet 15 punktów w Gorzowie. Australijczyk nieoficjalnie przy zdobyciu 200 punktów w sezonie może zgarnąć łącznie około 2,4 miliona złotych. A to przecież średnio nieco ponad 10 punktów na mecz.

Starty na zapleczu pozwalają nieźle zarobić

Poza nim kontrakty podpisali także Tai Woffinden oraz Chris Holder. Obaj w Moonfin Malesie Ostrów. Nie wiadomo, w jakiej dyspozycji wróci Woffinden, ale przy Holderze można być pewnym średniej w okolicach co najmniej dwóch punktów w każdym wyścigu. W 2024 roku był piątym najskuteczniejszym zawodnikiem ligi.

W tej chwili wydaje się, że przypięto już do niego łatkę. Holder jest czołowym zawodnikiem, jeśli chodzi o zaplecze, ale Ekstraliga to już przeszłość. Na zapleczu jest w stanie zdobyć ponad 180 punktów, nieźle zarobić i przy tym być szczęśliwym, ścigając się z reguły z przodu. W Ekstralidze lata świetności ma już dawno za sobą, a biorąc pod uwagę płatność za punkty, odbija się to także na portfelu.

Pawlicki i Przedpełski odkuli się i wrócili do elity

Głównie dla byłych gwiazd, będących powoli u schyłku swoich karier, 2. Ekstraliga staje się coraz bardziej atrakcyjna. Właśnie ze względu na powyższe argumenty. Coraz więcej zawodników przełamuje się co do kontraktów w tej lidze, choć do niedawna niemal wszyscy zapierali się rękami i nogami, bojąc się, że utkną tam na zawsze.

Przykłady takich zawodników jak Przemysław Pawlicki czy Paweł Przedpełski pokazują za to, że będąc na zakręcie swojej kariery, można zrobić dwa kroki wstecz i nawet po jednym sezonie wrócić na swoje miejsce. Teraz Pawlicki jest traktowany jako jeden z liderów Falubazu, a przed Przedpełskim spore oczekiwania w Stali Gorzów.

Zobacz również:

Piotr Pawlicki
PGE Ekstraliga

Wielki powrót gwiazdy. Dał słowo prezesowi, padła jasna deklaracja

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Jason Doyle
Jason DoylePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Tai Woffinden po straszliwym karambolu musi odpocząć od żużla. Stal Rzeszów już ma zmiennika.
Tai WoffindenMateusz BireckiEast News
Chris Holder
Chris HolderŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja