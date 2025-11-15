Cellfast Wilki na kontrakty nowych zawodników wydały 3 miliony złotych. O ponad milion więcej wyłożyła Abramczyk Polonia. Kasą sypnęła Moonfin Malesa Ostrów, a w ślad za nią poszły Texom Stal i Hunters PSŻ. INNPRO ROW też nie oszczędzał, ale eksperci raczej kiepsko oceniają siłę składu spadkowicza z PGE Ekstraligi. W klubie widzą to inaczej.

ROW Rybnik zbudował skład według sprawdzonej recepty

ROW budował według sprawdzonej recepty. Prezes Krzysztof Mrozek znów wziął zawodnika po przejściach (Wiktor Lampart), bo lubi takie wyzwania. W tym roku postawił na nogi Maksyma Drabika, teraz chciałby to samo powtórzyć z Lampartem. W przepisie Mrozka na sukces jest też zawodnik, który w Rybniku ma dostać szansę wypłynięcia na szerokie wody. Kimś takim ma być Dan Thompson. Brytyjczyk jest znany wyłącznie kibicom śledzącym SGP2. Mrozek chce dać żużlowi nowego Dana Bewleya.

Żeby wszystkie składniki się zgadzały, prezes Mrozek dołożył jeszcze trzech zawodników, którzy w Rybniku już byli i dobrze się tam czuli. Odeszli z różnych względów, ale teraz klub znów ich potrzebuje. Jakub Jamróg, Jan Kvech i Patryk Wojdyło zdecydowanie mogą się ekipie ROW-u przydać. W Rybniku liczą, że z nimi uda się wjechać do play-off, a niewykluczone, że także do finału.

Mają odpowiedź na Doyle'a i Przyjemskiego

W ROW-ie nie zważają na to, że Wilki mają mistrza świata Jasona Doyle'a, a Polonii dwukrotnego mistrza świata juniorów Wiktora Przyjemskiego. W Rybniku właśnie szykują tajną broń, która pomoże im zneutralizować wszystkie atuty rywali. Ma to związek z ekipą pracującą przy podniesieniu band na stadionie. Wkrótce przyjadą też ciężarówki, które zwiozą na tor tony świeżego materiału.

ROW chce przebudować tor, podnieść nawierzchnię na łukach aż o 30 centymetrów. Tor zupełnie zmieni swoją charakterystykę. Każdy, kto tam przyjedzie, będzie się musiał uczyć tej nawierzchni od nowa. Tymczasem gospodarze dzięki treningom mają mieć ten nowy tor w małym palcu. Jeśli wszystko zagra, to ROW faktycznie może spłatać wszystkim figla. Jeśli teraz eksperci widzą drużynę na miejscach 3-6, to po tej zmianie wszystko jest możliwe.

Norbert Huber kontra Bartosz Kurek. Jak wygląda gra i życie w Japonii?. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Składy drużyn Metalkas 2 Ekstraligi

Poza wszystkim skład ROW-u też nie wygląda źle na tle innych rywali. Zresztą zobaczcie państwo sami. Poniżej zestawienia wszystkich drużyn Metalkas 2 Ekstraligi (pogrubionym drukiem nowi zawodnicy).

ROW Rybnik: 1. Kvech, 2. Thompson, 3. Jamróg, 4. Wojdyło, 5. W. Lampart, 6. Trześniewski, 7. Tkocz, 8. Wyczyszczok. Trener/menedżer: Żyto.

Polonia Bydgoszcz: 1. Woźniak, 2. Nowak, 3. Huckenbeck (Brennan), 4. Buczkowski, 5. Łoktajew, 6. Pawełczak, 7. Przyjemski. Trener/menedżer: Śledź.

Wilki Krosno: 1. Becker, 2. Birkemose, 3. Chmiel, 4. T. Musielak, 5. Doyle, 6. Kowalski, 7. Wieszczak. Trener/menedżer: Świderski.

Stal Rzeszów: 1. Fajfer, 2. Szczepaniak, 3. Lyager, 4. Sadurski (Rowe), 5. R. Jensen, 6.Majewski, 7. Jabłoński. Trener/menedżer: Piskorz.

PSŻ Poznań: 1. Berge, 2. Pludra, 3. Iversen, 4. Smektała, 5. Douglas, 6. J. T. Musielak, 7. Mencel. 8. Witkowski. Trener/menedżer: Jóźwiak.

Orzeł Łódź: 1. Nowak, 2. Szlauderbach, 3. Berntzon, 4. Nagel, 5. Lahti, 6. Lewandowski, 7. Orgacki. Trener/menedżer: Jąder.

Ostrów: 1. Ch. Holder, 2. Krawczyk, 3. Czugunow, 4. Jakobsen, 5. Woffinden, 6. Sitek, 7. Seniuk, 8. Łuczak. Trener/menedżer: Bajerski.

Polonia Piła: 1. Jasiński, 2. Drejer, 3. Basso, 4. Cyfer, 5. Nielsen, 6. Żurek, 7. Breński. Trener/menedżer: Kościuch.

Jason Doyle w barwach Wilków Krosno. Rok 2023 FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Krzysztof Mrozek pali marynarkę. W tle Jakub Jamróg i Maksym Borowiak. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski