Sensacyjne doniesienia ws. 12-krotnego mistrza Polski. To on zastąpi "złote dziecko"

Tobiasz Jakub Musielak dostał zgodę Hunters PSŻ Poznań na roczne wypożyczenie. Był już po słowie z Pronergy Polonią Piła. I wtedy do akcji wkroczył INNPRO ROW Rybnik.

ROW na inaugurację Metalkas 2 Ekstraligi jedzie na mecz do Piły. Już teraz jednak zrobił Polonii niezłego psikusa. Polonia po awansie ma dziurę na pozycjach juniorskich. Już wypożyczyła Emila Maroszka z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Do niego chciała dołożyć właśnie młodego Musielaka. Ten najpierw był zainteresowany, ale po rozmowie z nowym trenerem ROW-u Robertem Mikołajczakiem zmienił kurs. Teraz chce do Rybnika.

Dogadanie się ROW-u z PSŻ-em, to w zasadzie formalność. Cena jest przyzwoita, bo PSŻ chce za wypożyczenie 150 tysięcy złotych. Warunki indywidualnego kontraktu też nie są szalone. ROW może mieć Musielaka za około 150 tysięcy za podpis i 2,5-3 tysiące za punkt. Czyli o wiele taniej niż Pawła Trześniewskiego, bo ten chciał zostać pod warunkiem, że dostanie 300 tysięcy za podpis i 3 tysiące za punkt.

Zastąpi "złote dziecko" i ROW Rybnik zamknie skład

Trześniewski uchodzi za "złote dziecko" polskiego żużla, ale ostatni przebłysk miał w 2024, w finale Metalkas 2 Ekstraligi. Cały miniony sezon był w jego wykonaniu słaby. ROW teoretycznie mógłby powalczyć o zatrzymanie zawodnika, ale to nie ma wielkiego sensu. Przed Trześniewskim ostatni rok jazdy w wieku juniora. Nic dziwnego, że w Rybniku pomyśleli, że to już lepiej zainwestować w Musielaka. Też jest na rok, ale za mniejsze pieniądze. I jest na fali wznoszącej. W 2025 robił 4 punkty na mecz w 2 Ekstralidze.

ROW pozyskując Musielaka, zamknie skład. Będzie on wyglądał tak: Kvech, Jamróg, Lampart, Wojdyło, Knudsen (u24), Tkocz, Musielak, Wyczyszczok. Może jeszcze dojdzie jakiś junior z FOGO Unii Leszno, bo z tym klubem Mikołajczak też miał się kontaktować. Może ROW skusi się na Jakuba Żurka, którego Unia nie chce, a w 2025 ten młody zawodnik nieźle prezentował się w Pile. Jakby tak się stało, to w Polonii chyba nabawiliby się kompleksu Rybnika.

PSŻ Poznań ma problem. Juniorów w kadrze jest za dużo

Wróćmy teraz do PSŻ, bo warto wyjaśnić, skąd taki kurs na wypożyczenie. Poznań w ostatnim oknie pozyskał Antoniego Mencela z Unii i wiadomo, że ma on zająć jedno miejsce juniorskie. Kandydatami do drugiego miejsca był do niedawna Musielak, a po jego rozmowach z ROW-em, zostali już tylko Kacper Teska i Kamil Witkowski. PSŻ chce zatrzymać jednego, żeby dwóm pozostałym nie blokować rozwoju.

PSŻ zatrzymując całą trójkę, miałby kłopot z tym, żeby obdzielić ich meczami. Dla nich Musielak w Rybniku, to świetne rozwiązanie. Rozjeździ się i za rok wróci, bo kontrakt z PSŻ ma do końca 2027. To samo Teska, bo finalnie to on będzie najpewniej tym drugim wypożyczonym. Na Witkowskiego PSŻ ma inny plan. On w 2025 startował na wypożyczeniu w Pile, a teraz miałby już zostać otoczony klubową opieką.

