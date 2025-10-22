Sensacyjne doniesienia. Mistrz Polski zatrzymany przez policję

Od wtorku rano pół żużlowej Polski huczało w tej sprawie. Jednak dopiero w środę rano Prokuratura Krajowa potwierdziła zatrzymanie Szymona W., mistrza Polski, byłego uczestnika cyklu Grand Prix i reprezentanta kraju.

Szymonowi W. postawiono zarzut związany z VAT

Z informacji, jakie pozyskaliśmy od zajmujących się sprawą organów, wynika, że Szymonowi W. postawiono zarzut związany z VAT. Sprawą Szymona W. zajmuje się Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Jednak wszystkich informacji w sprawie udziela Prokuratura Krajowa.

- W dniu 21 października 2025 roku zatrzymano Szymona W. do śledztwa prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie - czytamy w mailu nadesłanym przez prokurator Calów-Jaszewską.

- Prokurator przedstawił Szymonowi W. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT). Szymon W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Po czynnościach Szymon W. został zwolniony.Jest to jeden z wielu podejrzanych występujących w tym postępowaniu.

Prezes Polonii Bydgoszcz nie chciał komentować sprawy

Próbowaliśmy uzyskać komentarz klubu, w którym jeździ Szymon W., ale prezes Jerzy Kanclerz nie odpowiedział na nasze pytania. Trudno się dziwić. Polonia nie ma ostatnio dobrej passy, a teraz pojawił się kolejny kłopot związany z najlepszym zawodnikiem w zespole.

Sprawa Szymona W., to kolejny skandal w polskim żużlu. Na początku października Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu dziesięciu osób, w tym Piotra R., byłego już prezesa i sponsora FOGO Unii Leszno. Tam chodziło o działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko środowisku, polegających na fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi Kartami Przekazania Odpadów, dotyczącymi faktycznego miejsca magazynowania i przekazywania odpadów, w tym niebezpiecznych i rakotwórczych, a także przestępstw skarbowych, polegających na uszczuplaniu należności podatkowych z tytułu podatku VAT i CIT.

Asy serwisowe w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów. WIDEO Polsat Sport

Z reprezentacją Polski zdobył srebro

Szymon W. to wychowanek Polonii Bydgoszcz, mistrz Polski, stały uczestnik Grand Prix 2024, zawodnik powoływany do Żużlowej Reprezentacji Polski. Z kadrą zdobył srebro w finale Speedway of Nations 2020. Przed sezonem 2025 wrócił do Bydgoszczy, żeby pomóc drużynie w awansie do PGE Ekstraligi. Ta sztuka się nie udała, bo Polonia przegrała finał Metalkas 2 Ekstraligi z FOGO Unią Leszno, a także baraż o Ekstraligę z Gezet Stalą Gorzów.

Żużlowiec tradycyjnie zawiódł w kluczowych momentach. Bardzo słabo pojechał w pierwszym meczu ze Stalą, z Unią też przytrafiły mu się wpadki, które słono kosztowały zespół. Już po fakcie W. tłumaczył się tym, że jechał z kontuzją.

Polonia Bydgoszcz przegrała baraż o Ekstraligę. Klub zwolnił trenera Tomasza Bajerskiego. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Polonii Jerzy Kanclerz ma nowy kłopot. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szymon W. zatrzymany. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski