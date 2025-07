Sensacja wisi w powietrzu. Polski klub już raz to zrobił

Przed sezonem wydawało się, że górna czwórka Metalkas 2. Ekstraligi jest zabetonowana. Wszystko zmieniło się w chwili, kiedy dramatycznej kontuzji doznał Tai Woffinden. Texom Stal bez 3-krotnego mistrza świata może nawet wylecieć z fazy play-off.

Żużel. PSŻ Poznań wyrzuci Stal Rzeszów z play-off? Jest jeden warunek

Na tym wszystkim może skorzystać Hunters PSŻ, który remisując w pierwszej kolejce w Rzeszowie pokazał, że nie będzie chłopcem do bicia. W tym momencie to Stal jest w grze o awans do PGE Ekstraligi, mając po 9 meczach 10 punktów. Tuż za nimi melduje się wspomniany PSŻ. Zespół co prawda ma 2 punkty mniej, ale rozegrali także mniej spotkań.

Jeśli klub z Poznania chce realnie powalczyć o play-off, to musi zdobyć jakiekolwiek punkty do tabeli w starciu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Choć Polonia na papierze jest zdecydowanym faworytem, to ich liderom nie wiedzie się na wyjazdach, a już szczególnie w Poznaniu. Ba, PSŻ rok temu sprawił sensację w ćwierćfinałowym dwumeczu z Bydgoszczą, dzięki czemu awansowali do półfinału.

Żużel. W Rzeszowie mogą to załatwić jeszcze przed rewanżem w Poznaniu

Sęk w tym, że PSŻ nie jest już tą samą drużyną, co w zeszłym roku. Bartosz Smektała zastąpił Aleksandra Łoktajewa, lecz buty lidera okazały dla niego się za duże. W Poznaniu mogą liczyć głównie na Ryana Douglasa i parę juniorów. W tym meczu wszystko będzie w rękach nie tylko Smektały, ale również Matiasa Nielsena. Duńczyk względem ubiegłego roku zdecydowanie spuścił z tonu. Ostatni występ w Tarnowie może jednak napawać pewnym optymizmem.

Jeśli PSŻ przegra z Polonią, to nadal mają do zdobycia jeszcze 8, a nawet 9 punktów. Wyjazd do Leszna można uznać za stracony. Punktów zmuszeni będą szukać w Łodzi i u siebie z Krosnem oraz Rzeszowem. Do tego czasu może być już jednak pozamiatane. Jeżeli rzeszowianie w niedzielę zgarną 2 lub nawet 3 punkty przeciwko Wilkom z Krosna, to następnie czeka ich domowe spotkanie z Tarnowem i wyjazd do Ostrowa. Zgarniając pełną pulę w każdym z tych meczów i zakładając, że PSŻ przegra z Polonią, Stal już po 12 kolejce będzie pewna awansu do play-off.

Żużel. Rozkład jazdy PSŻ-u i Stali

Hunters PSŻ Poznań: 8 meczów - 2/3/3 - 8 pkt.

Bydgoszcz (dom)

Leszno (wyjazd)

Krosno (dom)

Łódź (wyjazd)

Rzeszów (dom)

Texom Stal Rzeszów: 9 meczów - 4/1/4 - 10 pkt.

Krosno (dom)

Tarnów (dom)

Ostrów (wyjazd)

Bydgoszcz (dom)

Poznań (wyjazd)

