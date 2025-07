Sceny w meczu polskiej ligi. Zawodnik odmówił jazdy i wrócił do szatni

Autona Unia Tarnów jechała do Rzeszowa jak na ścięcie. Choć goście próbowali się stawiać, to finalnie nie mieli żadnych szans w starciu z Texom Stalą. Sztab Unii miał w dodatku związane ręce i nie był w stanie ratować wyniku, ponieważ Matej Zagar odmówił występu w rezerwie taktycznej. Choć Słoweniec zdobył 11 punktów, to po czterech biegach wrócił do szatni i więcej razy nie pojawił się na torze.