Rozbiór 12-krotnego mistrza Polski. Tata zawodnika już dzwonił do menedżera

Dariusz Ostafiński

Rohan Tungate, Maksym Drabik, Gleb Czugunow, Chris Holder, Nicki Pedersen, Maksym Borowiak i Kacper Pludra - lista zawodników, którzy odeszli z INNPRO ROW-u Rybnik po spadku z PGE Ekstraligi już jest bardzo długa. A to nie koniec, bo kolejny żużlowiec szykuje się do odejścia. Jego tata już kontaktował się ze znajomym menedżerem z Polski.

Jesper Knudsen szuka nowego klubu. Kto go zastąpi w ROW-ie Rybnik? Villads Nagel i William Drejer, to dwie z kilku możliwych opcji.
Jesper Knudsen szuka nowego klubu. Kto go zastąpi w ROW-ie Rybnik? Villads Nagel i William Drejer, to dwie z kilku możliwych opcji.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Skład INNPRO ROW-u Rybnik z sezonu 2025 przestał istnieć. Zostali z niego już tylko juniorzy Paweł Trześniewski i Kacper Tkocz. Sygnał do ucieczki dał Kacper Pludra, to on pierwszy znalazł nowy klub na 2026. Za chwilę w jego ślady poszedł lider zespołu Maksym Drabik, a jako ostatni zszedł z pokładu Rohan Tungate. Na tym jednak nie koniec.

Jesper Knudsen miał zostać. Jego tata chwycił za telefon

Do niedawna wydawało się, że Jesper Knudsen, który rywalizował z Pludrą o pozycję zawodnika U24 zostanie w Rybniku. Jednak Knudsen już nie chce czekać na rozmowy o nowym kontrakcie. Jego tata zadzwonił do znajomego menedżera z Polski i poprosił go o pomoc w znalezieniu nowej pracy.

21-latek nie powinien mieć problemu, bo dalej może jeździć, jako U24, a tacy żużlowcy są poszukiwani. Może weźmie go Pronergy Polonia Piła, która montuje skład po awansie do Metalkas 2 Ekstraligi, a może znajdą się jeszcze jacyś inni chętni.

Matej Zagar uratował Orła Łódź przed spadkiem. Miał zostać, ale sprawy się skomplikowały.
Uratował ich przed spadkiem i tak mu odpłacili. Cała prawda wyszła na jaw

Prezes ROW-u Rybnik nie lubi takich zawodników

Nie wiadomo jeszcze, jak ROW zareaguje na akcję Knudsena z szukaniem nowego klubu. Prezes Krzysztof Mrozek nie lubi zawodników, którzy tak podchodzą do sprawy. Woli mieć takich, co chcą jeździć w ROW-ie, a Knudsen właśnie pokazał, że bierze pod uwagę także inne opcje.

Kilka dni temu Knudsen dzwonił do klubu z Rybnika, ale ani słowem nie zająknął się na temat nowej umowy. Poprosił jedynie o zwolnienie go z obowiązku udziału w Gali PGE Ekstraligi. I choć w klubie czekał na niego kompletny strój na galę uszyty na koszt ROW-u, to dostał zgodę.

ROW Rybnik ma jeszcze kilka opcji

ROW może odpuścić Knudsena nie tylko, dlatego że ten zaczął się rozglądać za innym klubem, ale i też z powodu kilku innych opcji do wyboru. ROW może się dogadać z Piotrem Świerczem, może też wrócić do tematu Caspera Henrikssona. Na tapecie jest też Dan Thompson, młody Anglik startujący w tym roku w SGP2. Niewykluczone, że ROW sięgnie też po inne opcje. Może zechce wypożyczyć Villadsa Nagela z Gezet Stali Gorzów lub przykładowo Williama Drejera z Betardu Sparty Wrocław.

Dodajmy, że ROW już praktycznie załatał wyrwę w składzie kontraktując na 2026 Jakuba Jamroga, Jana Kvecha, Patryka Wojdyło i Wiktora Lamparta. Jeśli do tego dodamy juniorów, którzy zostali, to wychodzi na to, że U24 jest jedynym brakującym ogniwem.

Żużlowiec w kombinezonie klubowym K.S. ROW Rybnik oraz czerwonej czapce z logo sponsora stoi na tle tablicy z reklamami, a na powiększonym fragmencie dosiada motocykla żużlowego.
Jesper Knudsen w barwach ROW-u Rybnik nie zachwycił.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w niebieskim kasku i czarnym kombinezonie w trakcie jazdy na torze, trzymający mocno kierownicę motocykla, za nim widoczne rozmyte sylwetki kibiców.
William Drejer szaleje w SGP2.Pawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w pełnym kombinezonie i kasku pochyla się na zakręcie podczas wyścigu na torze ziemnym, prowadząc czarno-zielony motocykl żużlowy.
Villads Nagel w SGP2.Pawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński

