Rewolucja w polskim klubie. Trwa walka o przetrwanie, w tle miliony złotych

Jakub Czosnyka

W ciągu najbliższych trzech tygodni powinny wyjaśnić się losy żużlowej Unii Tarnów. Znamy już plan działaczy na wyjście z kryzysu finansowego. Ratunkiem dla spółki ma być jej dokapitalizowanie. Chodzi o pożyczki, które w ostatnim czasie zostały udzielone klubowi. Te środki mają zostać zamienione na akcje. Cała sprawa może zostać załatwiona na dniach, ale to nie koniec dalszych zmian.

Trener Unii Tarnów Stanisław Burza
Trener Unii Tarnów Stanisław BurzaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Trwa sprzątanie w Unii Tarnów. Władze klubu utrzymują, że do października chcą wyczyścić zadłużenie i spokojnie przystąpić do procesu licencyjnego.

Tak Unia Tarnów chce wyjść z długów

Okazuje się, że plany przewodniczącego Rady Nadzorczej Artura Lewandowskiego i prezesa Unii Tarnów Artura Kędziora są proste. W połowie miesiąca ma dojść do walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Podczas spotkania rozstrzygnąć ma się kwestia dokapitalizowania spółki, czyli realnie przerzucenia pożyczek w nowe akcje.

Sprawa - przynajmniej teoretycznie - wydaje się prosta, bo w ostatnim czasie kasę spółce pożyczali jej udziałowcy, czyli wspomniany wcześniej Lewandowski oraz Wiesław Bałut i Jacek Pocięgiel. Dopóki jednak wszystko nie zostanie załatwione, to nie można być niczego pewnym. Kwestia spłaty rzeczonych pożyczek była już kością niezgody wśród udziałowców.

A chodzi o kwotę nie małą, bo sięgającą blisko 3 miliony złotych. To ma być jednak pierwszy krok do nowego otwarcia, o którym mówił podczas Memoriału im. Krystiana Rempały Artur Lewandowski. Później władze klubu będą musiały zbudować budżet (mówi się o pewnym środowisku firm zainteresowanych sponsoringiem Unii) i drużynę. Oba zadania też łatwe nie będą.

Unia nie ma dobrej opinii wśród zawodników

Generalnie im szybciej w Tarnowie udowodnią, że problemy finansowe są przeszłością, tym łatwiej będzie się rozmawiać z zawodnikami. Unia dla nikogo raczej pierwszym wyborem nie będzie, jednak za chwilę zamknie się giełda w 2. Metalkas Ekstralidze i zawodnicy bez klubów będą musieli szukać pracy właśnie w Krajowej Lidze Żużlowej.

Na razie personalia zostają zagadką. Zobaczymy na kogo działacze zdecydują się postawić. Nie można wykluczać niespodzianek. W drugiej części sezonu władze klubu miały już porozumienie z Rasmusem Karlssonem i Lewisem Kerrem, którzy mieli wzmocnić drużynę w walce o utrzymanie. Ostatecznie nie było zgody Ekstraligi Żużlowej na takie transfery. Być może teraz temat tych zawodników wróci.

