Rewolucja w polskim klubie. Trwa walka o przetrwanie, w tle miliony złotych

Trwa sprzątanie w Unii Tarnów. Władze klubu utrzymują, że do października chcą wyczyścić zadłużenie i spokojnie przystąpić do procesu licencyjnego.

Tak Unia Tarnów chce wyjść z długów

Okazuje się, że plany przewodniczącego Rady Nadzorczej Artura Lewandowskiego i prezesa Unii Tarnów Artura Kędziora są proste. W połowie miesiąca ma dojść do walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Podczas spotkania rozstrzygnąć ma się kwestia dokapitalizowania spółki, czyli realnie przerzucenia pożyczek w nowe akcje.

Sprawa - przynajmniej teoretycznie - wydaje się prosta, bo w ostatnim czasie kasę spółce pożyczali jej udziałowcy, czyli wspomniany wcześniej Lewandowski oraz Wiesław Bałut i Jacek Pocięgiel. Dopóki jednak wszystko nie zostanie załatwione, to nie można być niczego pewnym. Kwestia spłaty rzeczonych pożyczek była już kością niezgody wśród udziałowców.

A chodzi o kwotę nie małą, bo sięgającą blisko 3 miliony złotych. To ma być jednak pierwszy krok do nowego otwarcia, o którym mówił podczas Memoriału im. Krystiana Rempały Artur Lewandowski. Później władze klubu będą musiały zbudować budżet (mówi się o pewnym środowisku firm zainteresowanych sponsoringiem Unii) i drużynę. Oba zadania też łatwe nie będą.

Unia nie ma dobrej opinii wśród zawodników

Generalnie im szybciej w Tarnowie udowodnią, że problemy finansowe są przeszłością, tym łatwiej będzie się rozmawiać z zawodnikami. Unia dla nikogo raczej pierwszym wyborem nie będzie, jednak za chwilę zamknie się giełda w 2. Metalkas Ekstralidze i zawodnicy bez klubów będą musieli szukać pracy właśnie w Krajowej Lidze Żużlowej.

Na razie personalia zostają zagadką. Zobaczymy na kogo działacze zdecydują się postawić. Nie można wykluczać niespodzianek. W drugiej części sezonu władze klubu miały już porozumienie z Rasmusem Karlssonem i Lewisem Kerrem, którzy mieli wzmocnić drużynę w walce o utrzymanie. Ostatecznie nie było zgody Ekstraligi Żużlowej na takie transfery. Być może teraz temat tych zawodników wróci.

Autona Unia Tarnów Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Park maszyn Unii Tarnów. Trener Stanisław Burza i działacz Daniel Bałut. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Daniel Bałut, jeden z akcjonariuszy Unii Tarnów oraz trener Stanisław Burza. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński