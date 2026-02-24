Przed kamerą nie gryzł się w język. Teraz Krzysztof Kasprzak zbuduje potęgę Stali

Krzysztof Kasprzak to postać, której w żużlowym świecie przedstawiać nie trzeba. Wychowanek Unii Leszno ma w swoim dorobku pięć tytułów Drużynowego Mistrza Świata, a jego indywidualnym szczytem było wicemistrzostwo globu w 2014 roku, kiedy to musiał uznać wyższość jedynie legendarnego Grega Hancocka.

Ekspert, który nie owija w bawełnę

Po zakończeniu sportowej kariery jesienią 2024 roku (po sezonie w Wybrzeżu Gdańsk), Kasprzak nie zniknął z radarów. W 2025 roku regularnie gościł w domach kibiców jako ekspert stacji Canal+Sport. Szybko zyskał ogromną sympatię telewidzów, bo wyróżniała go świetna znajomość żużlowych realiów, charyzma oraz bogata wiedza merytoryczna i to, że przed mikrofonem nigdy nie bał się mówić tego, co myśli.

Wydawało się, że na stałe zadomowił się w mediach, po tym jak negocjacje z Stelmetem Falubazem Zielona Góra okazały się fiaskiem. Jednak głód prawdziwej, torowej adrenaliny okazał się silniejszy, a nowa propozycja od Stali przekonała legendarnego Polaka.

Nowy dyrektor rzuca wyzwanie

We wtorkowe popołudnie Texom Stal Rzeszów oficjalnie ogłosiła pozyskanie Kasprzaka na stanowisko dyrektora sportowego. Przed byłą gwiazdą torów niezwykle odpowiedzialne zadanie.

- Przed nowym Dyrektorem Sportowym stoi odpowiedzialne zadanie: koordynowanie strategii sportowej klubu, współpraca ze sztabem szkoleniowym oraz budowanie zespołu, który będzie godnie reprezentował barwy Stali Rzeszów - czytamy w oficjalnym komunikacie rzeszowskiego klubu.

Kasprzak na czele zrewolucjonizowanej kadry

Nowy dyrektor sportowy wchodzi do klubu, który przeszedł zimą prawdziwą metamorfozę. Z ubiegłorocznego składu ostał się jedynie młodzieżowiec, Franciszek Majewski. Na barkach Kasprzaka spocznie ułożenie współpracy z zupełnie nową "paką", w której znaleźli się m.in.: Oskar Fajfer, Rasmus Jensen, Andreas Lyager oraz Mateusz Szczepaniak.

Czy bezkompromisowy charakter Kasprzaka przełoży się na żelazną dyscyplinę i świetne wyniki na torze? Pierwszy poważny sprawdzian już 4 kwietnia, kiedy to na inaugurację sezonu przy Hetmańskiej Stal podejmie H. Skrzydlewska Orła Łódź.

Krzysztof Kasprzak był zasypany ofertami z klubów. Paweł Wilczyński/East News Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Kasprzak był jednym z głównych kandydatów na trenera Falubazu. Ostatecznie postawiono na Grzegorza Walaska i Aleksandra Janasa. Niemniej, byłego wicemistrza świata czeka wielka kariera. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

