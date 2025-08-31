Pretensje w stronę Unii Leszno. Było gorąco, wszystko wyjaśnił
Gorąco zrobiło się przed rewanżowym półfinałem Unii Leszno ze Stalą Rzeszów. Na kilka godzin przed meczem tor został uznany za nieregulaminowy. Komisarz toru wraz z sędzią mieli wyraźne pretensje do gospodarzy. Mecz nie miał jednak statusu zagrożonego, więc tor nie był przykryty plandeką. - Spadło 60 litrów wody na metr kwadratowy - wyjaśnia Rafał Okoniewski w rozmowie z Interia Sport. Trener gospodarzy ujawnia nieznane kulisy.
Fogo Unia, wygrywając rundę zasadniczą, miała przywilej wyboru rywala w półfinale. Choć w teorii wybrano najsłabszego przeciwnika, to dwumecz z Texom Stalą nie należał wcale do łatwych. Najpierw leszczynianie przegrali 43:44 w Rzeszowie, a tuż przed rewanżowym starciem pojawiły się kolejne kłopoty.
Unia Leszno mogła mieć kłopoty. Chodziło o stan toru
Mecz w Lesznie nie miał statusu zagrożonego, więc na torze nie leżała plandeka. Pogoda sprawiła jednak niespodziankę i na tor spadło bardzo dużo wody. Wbrew niektórym doniesieniom, rzeszowianie nie mieli żadnych pretensji wobec przygotowania toru. - Był inny niż zwykle, ale trzeba zauważyć, że spadło na niego 60 litrów wody na metr kwadratowy. Goście nie zgłaszali żadnych pretensji. Głównie komisarz i sędzia kwestionowali stan toru - tłumaczy nam Rafał Okoniewski.
Momentami zawodnicy mieli problemy z utrzymanie motocykla, aczkolwiek główny zarzut dotyczył zupełnie innej części nawierzchni. - Chodziło tylko o metr pod samą bandą, gdzie nikt nawet nie jeździ. Niestety, ale od tego sezonu mamy wykopany 10-15 centymetrowy rów pod bandą i przy tak intensywnym opadzie woda stoi do teraz - wyjaśnia trener Unii.
Dwa groźne wypadki w Lesznie, "to nie wina toru"
Gospodarze z Leszna mieli sporo szczęścia, że każdy z nich wyszedł cało i zdrowo z tego spotkania. Jakakolwiek kontuzja na tym etapie sezonu mogłaby przekreślić marzenia o powrocie do PGE Ekstraligi. Co innego mogą powiedzieć goście. Marcin Nowak wyjechał ze stadionu w karetce po groźnie wyglądającym upadku. Z torem zapoznał się także Keynan Rew. Australijczyk więcej razy na tor już nie wyjechał.
- Wypadek Nowaka nie był spowodowany stanem toru. Rozpędził się, zamknął gaz i nie wyrobił na wyjściu z łuku. Mam jednak nadzieję, że nic mu nie jest. Przeszliśmy się teraz po torze i wcale źle nie wyglądał. Faktycznie wytworzyła się jedna koleina na wyjściu z łuku, ale żadnej tragedii nie było - kończy.