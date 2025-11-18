Potwierdziły się doniesienia ws. zarobków duńskiej gwiazdy. Znów czeka na okazję

Ten kontrakt był majstersztykiem. Texom Stal Rzeszów dzięki angażowi Nicolaia Klindta załatała do pewnego stopnia dziurę po Taiu Woffindenie, wjechała do play-off i nie straciła na tym zbyt wielkich pieniędzy.

Texom Stal Rzeszów zaoferowała mu kosmiczną stawkę za punkt

Klindt zaczął negocjacje od 300 tysięcy złotych za podpis i 4 tysiące za punkt. Potem zjechał do 250 tysięcy za podpis, ale były prezes i właściciel Michał Drymajło nie chciał się na to zgodzić. Nam mówi, że zaproponował mu tak atrakcyjną stawkę za punkt, żeby Klindt zapomniał o tym, co może zgarnąć za podpis. 7 tysięcy za punkt, to było coś, co Duńczyk wziął bez żadnego zastanowienia.

Zdobywając 103 punkty z bonusami Klindt finalnie wyszedł na swoje. Zgarnął 721 tysięcy złotych, czyli tyle ile chciał, żądając 300 tysięcy za podpis i 4 tysięcy za punkt. Jednak Drymajło też wyszedł na swoje. Jemu wtedy zależało bowiem na tym, żeby nie generować dodatkowych stałych kosztów. Nie chciał dać 300 tysięcy za podpis, bo bał się, że w razie kontuzji Duńczyka utopi kolejne pieniądze. A już poszedł przelew na 800 tysięcy na konto leczącego kontuzję Taia Woffindena.

Gigantyczny zysk Texom Stali Rzeszów

Co ciekawe Stal, mimo iż wydała 1,5 miliona złotych na dwóch zawodników, to i tak wypracowała gigantyczny zysk. W tej chwili wszystko jest jeszcze liczone, ale wygląda na to, że po sezonie 2025 na koncie spółki zostanie między 750 a 900 tysięcy złotych.

A wracając do Klindta, to w Rzeszowie mówią, że w tym roku znów może kupić los na loterii. I niewykluczone, że ponownie wskoczy za Woffindena. 3-krotny mistrz świata po kontuzji, jakiej doznał przed startem sezonu 2025, długo dochodził do siebie. Stal jednak nie zdecydowała się na to, by przedłużyć z nim umowę. W klubie bali się wydać kolejne 800 tysięcy złotych nie mając gwarancji, że zawodnik wystartuje. W Stali przekonują, że Moonfin Malesa Ostrów, nowy klub Woffindena, też takiej gwarancji nie ma. Klindt jednak czeka.

Czarnogóra - Chorwacja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nicolai Klindt został bez pracy, ale znów to zrobi

Duńczyk po zakończeniu sezonu 2025 nawet wstępnie dogadał się ze Stalą na kolejny rok, ale finalnie potęga ze wschodu zakontraktowała innych obcokrajowców: Rasmusa Jensena, Andreasa Lyagera i Andersa Rowe na U24. Klindt został bez pracy. Ma podpisać kontrakt warszawski i czekać na swoją szansę. A ta może przyjść szybko.

W tym roku Klindt tylko przez trzy kolejki był bezrobotny. W sumie odjechał 13 spotkań. Z ligowymi średniakami i słabeuszami radził sobie całkiem dobrze, schody zaczynały się, gdy Stali przyszło się mierzyć z czołówką. Sprawdził się jednak jako uzupełnienie składu, jako taka mocna druga linia. Inna sprawa, że Klindt może mieć w walce o pracę sporą konkurencję, bo klubu nie ma też niezły w tym roku Kenneth Bjerre, czy Matej Zagar, który dał utrzymanie ekipie Orła Łódź.

Prezes Stali Rzeszów Michał Drymajło zdecydował, że klub wypłaci cały kontrakt Taia Woffindena, choć wiadomo, że w tym roku Anglik nie pojedzie. east news East News

Nicolai Klindt pracuje przy sprzęcie. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tai Woffinden w rozmowie ze swoim zmiennikiem Nicolaiem Klindtem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski