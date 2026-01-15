Potwierdzają się doniesienia ws. Taia Woffindena. Nie mają planu B

Moonfin Malesa Ostrów szykuje się do skoku na PGE Ekstraligę. Klub wydał około 3 milionów złotych na kontrakty, zatrudnił byłych mistrzów świata Taia Woffindena i Chrisa Holdera. Cały plan może się jednak posypać. Docierają niepokojące wieści ws. Woffindena.

Promotor Grand Prix sobie poradził, ale Ostrów nie ma planu B

Woffinden ostatni mecz ligowy jechał w 2024. W ubiegłym roku doznał koszmarnej kontuzji przed sezonem, w spotkaniu sparingowym, i potem się leczył i rehabilitował. I wciąż nie jest dobrze, bo jak inaczej rozumieć to, że Woffinden wycofał się z Grand Prix 2026. Promotor już poinformował Nazara Parnickiego, żeby się szykował do startów w cyklu.

O ile jednak Mayfield Sports Events szybko uporał się z problemem, o tyle w Ostrowie nie mają żadnego zastępcy dla Woffindena. Kontrakt "warszawski" z klubem podpisał Jonas Seifert-Salk, ale w klubie mówią, żeby nie traktować Duńczyka jako planu B na wypadek niezdolności Woffindena do jazdy. Ta umowa to była tylko grzeczność ze strony klubu. Trener Tomasz Bajerski zna Seiferta-Salka i nie chciał go zostawić na lodzie.

Moonfin Malesa Ostrów na tym opiera wszystko

- Woffinden zapewnia nas, że będzie gotowy do jazdy na pierwsze ligowe spotkanie. Plan B? Nie jest potrzebny - powtarza Bajerski, kiedy pytamy go o Woffindena. Na razie jednak wciąż nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Woffinden jeszcze nawet nie wsiadł na motocykl. Ma to zrobić w marcu, tuż przed przylotem do Polski.

Anglik na razie przebywa w Australii, gdzie wciąż liże rany, ale i też trenuje. Ostrów pierwsze zajęcia na torze ma zaplanowane na połowę marca. Wtedy też Woffinden ma wyjechać na tor w Australii. W Polsce zjawi się między 20 a 26 marca i wtedy dołączy do reszty zespołu. To jednak plan, bo w rzeczywistości może być różnie.

Dlatego Woffinden zrezygnował z Grand Prix

Od osób z otoczenia Woffindena słyszymy, że fizycznie wciąż nie jest gotowy na wielkie obciążenia. Dlatego zrezygnował z Grand Prix. Zostały mu kontrakty w Ostrowie i w lidze szwedzkiej. Już teraz jednak mówi się, że starty w Szwecji może ograniczyć lub całkiem z nich zrezygnować. Tendencja jest niepokojąca.

Polski klub wierzy jednak Anglikowi w to, że te 18 spotkań w Metalkas 2 Ekstralidze zdoła odjechać i pomoże drużynie, zdobywając średnio 10 punktów na mecz. Jeśli tak się nie stanie, to Ostrów z faworyta zmieni się w ligowego średniaka. Brak planu B oznacza, że dziurę po Woffindenie będą łatać juniorzy. Ostrów ma ich dużo, ale żadnego z nich nie stać na 10 punktów w lidze.

