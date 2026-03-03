Potężne wzmocnienia w Krośnie. Trener odkrywa karty po obozie

Kibice w Krośnie mają powody do ogromnego optymizmu. Działacze zbudowali niezwykle silną kadrę, ściągając na Podkarpacie takie nazwiska jak Jason Doyle, Luke Becker czy Radosław Kowalski. Z tak potężnymi wzmocnieniami w środowisku głośno mówi się o jasnym celu, jakim jest szybki awans do PGE Ekstraligi.

Sześć testów prawdy Wilków Krosno i spojrzenie w niebo

Formę naszpikowanej gwiazdami drużyny zweryfikuje seria sześciu meczów towarzyskich. Rywalizacja odbędzie się w formule dwumeczów, a przeciwnikami Wilków będą niezwykle wymagające ekipy: Włókniarz Częstochowa, ROW Rybnik oraz obecny mistrz Polski - PRES Grupa Deweloperska Toruń.

Szkoleniowiec Piotr Świderski jest zadowolony z dotychczasowej pracy i z nadzieją spogląda na prognozy pogody.

- Chciałbym przygotować drużynę jak najlepiej do pierwszych meczów ligowych. To jest mój cel oraz cel drużyny. Mamy zaplanowane trochę tych sparingów, na ten moment wygląda to optymistycznie jeżeli chodzi o pogodę. Pamiętam, że zawsze miesiąc przed pierwszym meczem ligowym szukałem treningów i podobnie jest u nas w tym roku. Liczymy na to, że będzie nam dane wyjechać na tor już pod koniec tygodnia - zdradził trener w rozmowie z mediami klubowymi.

Sytuacja zdrowotna opanowana

Pewien niepokój wśród sympatyków klubu budził stan zdrowia Marcusa Birkemose. Nowy duński nabytek w trakcie zimowych przygotowań zmagał się z problemami fizycznymi. Piotr Świderski stanowczo rozwiewa jednak wszelkie obawy dotyczące jego dyspozycji.

- Jeśli chodzi o Marcusa, to oczywiście uczestniczy z nami w obozie. Po nim wraca na rehabilitację połączoną z mocnymi przygotowaniami. Wiadomo, że to jego wejście w sezon trochę się przedłuży, ale wykonuje z nami wszystkie ćwiczenia, gra w piłkę, więc myślę że będzie dobrze. Wydaje się, że jego start w meczach sparingowych oraz później ligowych jest niezagrożony, jeśli chodzi o jego fizyczność - uspokaja opiekun krośnieńskiej "Watahy".

Prawdziwy test mistrzowskich aspiracji Wilków Krosno nastąpi 5 kwietnia. Krośnianie zainaugurują rozgrywki wyjazdowym, hitowym starciem z miejscową Polonią Bydgoszcz.

