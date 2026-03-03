Potężne wzmocnienia w Krośnie. Trener odkrywa karty po obozie

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Wilki Krosno zakończyły niezwykle ważny etap zimowych przygotowań do sezonu 2026. Drużyna z Podkarpacia ma za sobą intensywny obóz zintegrowany w Arłamowie. Trener Piotr Świderski podzielił się swoimi pierwszymi wnioskami, zdradził plany dotyczące wyjazdu na tor i odniósł się do kwestii zdrowotnych jednego z nowych nabytków.

Ekipa Wilków Krosno zakończyła zgrupowanie w Arłamowie. Piotr Świderski zdradza plany treningowe na marzec
Piotr Świderski, menadżer Wilków KrosnoTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice w Krośnie mają powody do ogromnego optymizmu. Działacze zbudowali niezwykle silną kadrę, ściągając na Podkarpacie takie nazwiska jak Jason Doyle, Luke Becker czy Radosław Kowalski. Z tak potężnymi wzmocnieniami w środowisku głośno mówi się o jasnym celu, jakim jest szybki awans do PGE Ekstraligi.

Zobacz również:

Martin Vaculik i Bjarne Pedersen zastanawiają się nad wyborem numeru startowego na Grand Prix.
PGE Ekstraliga

Koniec współpracy z gigantem to nie problem. Gwiazda Motoru Lublin z lukratywnym kontraktem

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Sześć testów prawdy Wilków Krosno i spojrzenie w niebo

    Formę naszpikowanej gwiazdami drużyny zweryfikuje seria sześciu meczów towarzyskich. Rywalizacja odbędzie się w formule dwumeczów, a przeciwnikami Wilków będą niezwykle wymagające ekipy: Włókniarz Częstochowa, ROW Rybnik oraz obecny mistrz Polski - PRES Grupa Deweloperska Toruń.

    Szkoleniowiec Piotr Świderski jest zadowolony z dotychczasowej pracy i z nadzieją spogląda na prognozy pogody.

    - Chciałbym przygotować drużynę jak najlepiej do pierwszych meczów ligowych. To jest mój cel oraz cel drużyny. Mamy zaplanowane trochę tych sparingów, na ten moment wygląda to optymistycznie jeżeli chodzi o pogodę. Pamiętam, że zawsze miesiąc przed pierwszym meczem ligowym szukałem treningów i podobnie jest u nas w tym roku. Liczymy na to, że będzie nam dane wyjechać na tor już pod koniec tygodnia - zdradził trener w rozmowie z mediami klubowymi.

    Sytuacja zdrowotna opanowana

    Pewien niepokój wśród sympatyków klubu budził stan zdrowia Marcusa Birkemose. Nowy duński nabytek w trakcie zimowych przygotowań zmagał się z problemami fizycznymi. Piotr Świderski stanowczo rozwiewa jednak wszelkie obawy dotyczące jego dyspozycji.

    - Jeśli chodzi o Marcusa, to oczywiście uczestniczy z nami w obozie. Po nim wraca na rehabilitację połączoną z mocnymi przygotowaniami. Wiadomo, że to jego wejście w sezon trochę się przedłuży, ale wykonuje z nami wszystkie ćwiczenia, gra w piłkę, więc myślę że będzie dobrze. Wydaje się, że jego start w meczach sparingowych oraz później ligowych jest niezagrożony, jeśli chodzi o jego fizyczność - uspokaja opiekun krośnieńskiej "Watahy".

    Prawdziwy test mistrzowskich aspiracji Wilków Krosno nastąpi 5 kwietnia. Krośnianie zainaugurują rozgrywki wyjazdowym, hitowym starciem z miejscową Polonią Bydgoszcz.

    Młody żużlowiec ubrany w biało-niebieski kombinezon z logotypami Unii Tarnów, z jednej strony stoi przy parku maszyn i poprawia kask, z drugiej strony dynamicznie pokonuje zakręt na torze żużlowym podczas wyścigu.
    Radosław Kowalski to nowa gwiazda Wilków KrosnoPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Trójka mężczyzn ujętych w trzech oddzielnych kadrach, dwóch z nich ubranych w sportowe stroje żużlowe z licznymi logotypami sponsorów i klubów, trzeci z mikrofonem podczas oficjalnego wystąpienia.
    Wilki Krosno mogą zniszczyć plany Polonii BydgoszczTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Marcin Lepa: Forma zawodników to największa zagadka MŚ w HeerenveenPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja