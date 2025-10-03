Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie w Unii Leszno. Prezes wysłał pismo z aresztu. Będzie pilne spotkanie

W środę zatrzymano Piotra R., prezesa i współwłaściciela Fogo Unii Leszno. Biznesmen powiązany ze śledztwem ws. mafii śmieciowej został aresztowany na trzy miesiące. Ta informacja spadła na klub z Wielkopolski jak grom z jasnego nieba. Dopiero co świętowano powrót do PGE Ekstraligi i szykowano się do procesu licencyjnego. Wiemy już, że R. w dniu zatrzymania złożył pisemną rezygnację z funkcji prezesa klubu. W poniedziałek ma dojść do ważnego spotkania członków rady nadzorczej.

W środę rano policja zatrzymała Piotra R. wraz z 10 innymi osobami. Prezes FOGO Unii i firmy Polcopper został przesłuchany, a następnie postawiono mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami. Sprawa jest częścią śledztwa dotyczącego mafii śmieciowej.

Prezes Unii Leszno złożył rezygnację, zwołano pilne spotkanie

Tego samego dnia R. złożył pisemną rezygnację z funkcji prezesa leszczyńskiego klubu. W czwartek natomiast sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie nie tylko dla niego, ale także prokurent spółki Anny D. Wśród zatrzymanych 11 osób są także pracownicy firmy. W sumie w trakcie trwania całego śledztwa zarzuty postawiono aż 70 osobom.

Warto podkreślić, że sprawa z zatrzymaniem nie ma nic wspólnego z Unią Leszno. W poniedziałek dojdzie do ważnego spotkania, na którym zostanie wybrany nowy prezes klubu. Formalnie może być on nazwany pełniącym obowiązki prezesa. Spotkanie odbędzie się w gronie pozostałych członków rady nadzorczej, czyli Józefa Dworakowskiego, Macieja Dudy i Waldemara Ciesiółki.

Poruszenie wśród kibiców, klub nadal będzie funkcjonować

R. w trakcie swojej kadencji zdobył 6 medali Drużynowych Mistrzostw Polski. W swoim dorobku ma 5 złotych krążków i 1 srebrny, co czyni go jednym z najbardziej utytyłowanych prezesów w historii tego klubu. Co więcej, klub jest stabilny i ta sytuacja nie wpłynie negatywnie na jego dalsze funkcjonowanie. W Lesznie zrealizowali cel w postaci awansu do PGE Ekstraligi, następnie zbudowali mocny skład i teraz szykują się do procesu licencyjnego. Kibice nie mają się więc o co martwić.

Klub jest oparty o zaufanych, długoletnich sponsorów, którzy nadal mają zamiar wspierać 18-krotnych mistrzów Polski. Firmy takie jak FOGO czy Stainer zdążyły już wyrazić swoje wsparcie w ramach oświadczenia. Głos zabrała także córka zatrzymanego Piotra R., która teraz musi się mierzyć z falą nienawiści i hejtu.

