Ponad 2 miliony złotych w błoto. Poważna wtopa gwiazdy Polonii Bydgoszcz
Kiedy Polonia Bydgoszcz w ostatniej chwili zerwała porozumienie z Robertem Chmielem, sięgając po Szymona Woźniaka, miał być to poważny krok w stronę awansu do PGE Ekstraligi. Woźniak zszedł klasę niżej, choć nadal mógł startować w elicie. Klub dał mu gwiazdorski kontrakt, wierząc że powrót wychowanka będzie lekiem na całe zło. 32-latek był co prawda 4. zawodnikiem na zapleczu, ale zawiódł w najważniejszym momencie sezonu. Teraz Polonia musi dokonać niemożliwego.
Rok temu o tym samym czasie Abramczyk Polonia miała już podpisany prekontrakt z Robertem Chmielem. Nagle jednak klub zerwał porozumienie, kiedy na rynku transferowym pojawił się Szymon Woźniak. Schodzący klasę niżej zawodnik, który wówczas był stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix, miał być numerem 1 w Bydgoszczy i brakującym elementem do uzyskania awansu.
Woźniak liderem Polonii tylko do czasu, czar szybko prysł
Woźniak na zachętę otrzymał opaskę kapitana i wysoki kontrakt, opiewający mniej więcej na 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy złotych za punkt. W gruncie rzeczy spisywał się bardzo dobrze i finalnie to on okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem Polonii Bydgoszcz. W ogólnym rozrachunku był czwartym zawodnikiem na zapleczu i drugim najlepszym Polakiem Metalkas 2. Ekstraligi ze średnią powyżej 2,2 pkt/bieg, co pozwoliło zarobić mu ponad 2 miliony złotych. Wszystko jednak do czasu, kiedy przyszedł czas końcowych rozstrzygnięć.
Pierwszy sygnał ostrzegawczy nastąpił w 12. kolejce. Polonia przegrała domowe starcie z Lesznem, a Woźniak zdobył jedynie pięć punktów z dwoma bonusami. Nikt jednak specjalnie się tym nie przejął, bo nadrzędnym celem był awans do finału fazy play-off. To właśnie wtedy miał nadejść szczyt formy zespołu, który przed sezonem w opinii niektórych ekspertów był wskazywany jako główny faworyt do awansu.
Woźniak przegrywał z gwiazdami Unii Leszno
Rzeczywistość okazała się brutalna. Przez pierwsze dziesięć wyścigów Polonia była w niebie (37:23), a Woźniak miał na koncie trzy trójki. Mecz zakończył się jednak remisem, a kapitan najpierw upadł na tor, a potem przegrał piętnasty bieg. Prawdę mówiąc, komplet po trzech seriach wyglądał okazale, ale Woźniak z poważnych rywali pokonał po razie Benjamina Cooka i Grzegorza Zengotę.
W rewanżu również uzyskał 10 punktów, ale do momentu, w którym Polonia nadal miała matematyczne szanse na awans, wygrywał z Joshem Pickeringiem czy Antonim Mencelem. Będąc pod odpowiedzialnym numerem 1, oczekiwało się zwycięstw z liderami drużyny przeciwnej, a tymczasem po trzech pojedynkach z Nazarem Parnickim, Ukrainiec dwukrotnie wychodził z nich zwycięsko. A to i tak nie była główna postać leszczynian.
Poważna wtopa w barażu, wygrał tylko z Vaculikiem
Ten finał można było jednak przeboleć, ale postawa w meczu barażowym przeciwko Stali Gorzów rozsierdziła kibiców. W nim Woźniak punktował następująco: 0, 2, 1*, 2, 0. Znamienne jest to, że przegrał wszystkie trzy pojedynki z Andrzejem Lebiediewem, który został ściągnięty do Gorzowa w jego miejsce, mimo obowiązującej umowy. Biorąc pod uwagę starcia z Lebiediewem, Vaculikiem i Thomsenem, Woźniak wygrał tylko raz ze Słowakiem. Resztę pojedynków sromotnie przegrywał, zdobywając punkty głównie na juniorach i kolegach z pary.
I choć żaden z seniorów Polonii nie zachwycił, to jednak właśnie od Woźniaka oczekiwano wzięcia sprawy w swoje ręce w takich właśnie momentach. Po to go ściągano i budowano na nim całą markę i siłę drużyny. Teraz bydgoszczanie muszą w rewanżu uzyskać 44 punkty, co przy domowej dyspozycji gorzowian wydaje się niemal niemożliwym do wykonania. 32-latek spędził tam 7 lat, więc tym bardziej dwucyfrowa zdobycz po jego stronie będzie wskazana.