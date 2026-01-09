Polski talent w elitarnym gronie. 16-latek dołącza do gwiazd światowego formatu
To jeden z tych ruchów, które mogą zdefiniować przyszłość młodego zawodnika. Maksymilian Pawełczak, zamiast szukać drogi na skróty, konsekwentnie buduje swoją karierę w oparciu o sprawdzone wzorce. 16-latek właśnie dołączył do niezwykle silnej drużyny w lidze duńskiej, gdzie będzie zbierał szlify u boku absolutnej czołówki światowego speedwaya. Jego rozwój przebiega modelowo, przypominając początki największych mistrzów.
Młody żużlowiec w nadchodzącym sezonie stawia na intensywny rozwój i jazdę w różnych warunkach torowych. Oprócz startów w rozgrywkach młodzieżowych, Metalkas 2. Ekstraligi oraz szwedzkiej Bauhaus-Ligan, Pawełczak zdecydował się na kolejny ważny krok, czyli regularne występy w Danii. To spory krok do przodu.
16-letni talent z Polski doceniony przez Duńczyków
Nowym klubem Polaka zostało Slangerup Speedway. Włodarze duńskiego zespołu nie ukrywają, że obserwowanie postępów 16-latka zrobiło na nich duże wrażenie. - Maksymilian jest niezwykle interesującym zawodnikiem, a jego wyniki w sezonie 2025 były bardzo przekonujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego młody wiek. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że dołącza do naszego zespołu - przyznali zgodnie menedżerowie, Jesper Monberg i Jesper Soegaard.
Dla klubu ze Slangerup stawianie na Polaków to już tradycja. Pawełczak jest trzecim "Biało-Czerwonym" w kadrze, dołączając do Patryka Dudka i Bartłomieja Kowalskiego.
Mądre zarządzanie karierą Pawełczaka. Idzie drogą Bartosza Zmarzlika
Warto odnotować dojrzałość młodego zawodnika w doborze startów. Pawełczak miał również ofertę z ligi brytyjskiej, jednak na tym etapie postanowił ją odrzucić, by nie brać na swoje barki zbyt wiele. Skupienie się na lidze polskiej, szwedzkiej i duńskiej to model, który przed laty z powodzeniem stosował Bartosz Zmarzlik, również zaczynając zagraniczne wojaże w wieku 16 lat.
Decyzja o wyborze Slangerup wydaje się strzałem w dziesiątkę głównie ze względu na otoczenie. Pawełczak trafił do środowiska, które sprzyja rozwojowi. W parku maszyn będzie mógł podpatrywać nie tylko rodaków, ale także takie gwiazdy jak Mikkel Michelsen, Chris Holder czy Andreas Lyager. Dzielenie boksu z zawodnikami tej klasy to dla nastolatka bezcenna lekcja profesjonalizmu.
W tym roku Pawełczaka czeka ogromna presja, bo kibice Polonii, a także same władze oczekują awansu do PGE Ekstraligi. I nie ma co się dziwić, jeśli w pierwszej lidze ma się Wiktora Przyjemskiego, Szymona Woźniaka i Maksymiliana Pawełczaka, to może się wydawać, że awans to obowiązek.