Polski klub zamyka skład. Mocne wzmocnienie, polują na czołowego juniora

Konsekwentnie od kilku lat w Poznaniu wzmacniają drużynę. Bardzo mocno otworzyli giełdę transferową, przedłużając umowy z Douglasem i Bartoszem Smektałą. Polak miał trudny początek roku, ale potem udowodnił, że jest warty wszelkich pieniędzy. Do tego udało się dogadać z Dimitri Berge i Kacprem Pludrą. Ostatnim elementem układanki ma być Iversen, którego menedżer Jóźwiak zna doskonale. Duńczyka dalej stać na dobre zdobycze punktowe w Metalkasie.

PSŻ Poznań chce wzmocnić drużynę. Ściągną juniora z Unii Leszno?

PSŻ Poznań ma solidnych młodzieżowców, ale można na tym polu zdobyć sporą przewagę. Według naszych informacji miał pojawić się pomysł, by z Leszna wyciągnąć Antoniego Mencela. 20-latek jest liderem młodzieżowej formacji, a jego wyniki są fantastyczne. W tym roku jego średnia wynosi 1.73 pkt na bieg, co pokazuje, jaką stanowi wartość na tle innych juniorów.

To możliwe, a wszystko wskazuje, że Mencel będzie zmuszony iść na wypożyczenie na zaplecze PGE Ekstraligi. Pozostaje kwestia, do jakiego klubu. Do Leszna na pozycję U24 ma trafić Keynan Rew, co pozwoli Unii skorzystać z Nazara Parnickiego w roli zagranicznego juniora. Drugie miejsce juniora przypadnie zapewne Kacprowi Manii, który jest olbrzymim talentem i świetnie punktował w swoim debiutanckim sezonie.

PSŻ Poznań może być czarnym koniem rozgrywek

Gdyby udało się ściągnąć Mencela, to byłby prawdziwy hit transferowy. Poznań miałby wtedy idealnie zbalansowaną ekipę. Z takim juniorem mogliby napsuć wiele krwi Cellfast Wilkom Krosno czy Moonfin Malesie Ostrów Wlkp. Nie wiadomo co z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, bo czekają ją jeszcze baraże. Jednak z Wiktorem Przyjemskim na pokładzie Polonia sprawiałaby wrażenie drużyny nie do pokonania.

Jedno jest pewne. Prezes Jakub Kozaczyk pokazuje, jak skutecznie budować i rozwijać drużynę. Poznań nie ma największego budżetu w lidze, a jest w stanie skutecznie walczyć z najlepszymi. Jeśli dobrze pójdzie, to za kilka lat być może zobaczymy PSŻ w PGE Ekstralidze z prezesem Kozaczykiem za sterem.

