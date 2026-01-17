Polski klub rozbije bank. Telefon był rozgrzany. Wszystko przez mistrza świata
Kibice Cellfast Wilków Krosno zacierają ręce na myśl o nowym sezonie. Klub sensacyjnie zakontraktował byłego mistrza świata, Jasona Doyle'a i teraz zbiera tego żniwo. Jeszcze przed startem sprzedaży karnetów biuro klubowe musiało codziennie odbierać mnóstwo telefonów. Teraz całoroczne wejściówki rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Znamy konkretne liczby.
Jason Doyle, Luke Becker, Tobiasz Musielak, Robert Chmiel i Marcus Birkemose - tak wygląda skład Cellfast Wilków w sezonie 2026. Zdaniem ekspertów zespół jest drugą siłą na papierze. Największą uwagę przykuwa pierwsze nazwisko.
Prawdziwy szał karnetowy w Krośnie
Chodzi oczywiście o Doyle'a, który sensacyjnie zdecydował się zejść klasę niżej, choć nadal z powodzeniem mógłby się ścigać w PGE Ekstralidze. Teraz ma wprowadzić Wilki z powrotem do elity, będąc maszynką do zdobywania punktów. Przypomnijmy przecież jaką formą dysponował w drugiej części ubiegłorocznych zmagań. To dzięki niemu Włókniarz nadal jest w Ekstralidze.
Doyle pierwsze zadanie w Krośnie już wykonał i to wzorowo. Jeszcze przed startem sprzedaży karnetów kibice dobijali się do klubowego biura, chcąc zakupić wejściówki. Kiedy ta w końcu ruszyła, to odbywa się w błyskawicznym tempie. Stan sprzedanych karnetów na dzień 16 stycznia wynosił 3300.
Komfort oglądania meczów w Krośnie znacząco wzrośnie
Były mistrz świata to magnes na kibiców. I nie chodzi tu nawet tylko o jego osiągnięcia, a o wspomnienia, jakie po sobie zostawił. Doyle startował w Krośnie w 2023 roku, kiedy Wilkom zabrakło bardzo niewiele, żeby się utrzymać. Australijczyk był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, ciągnąc cały zespół do przodu. Zyskał uznanie fanów, którzy w żadnym wypadku się na niego nie obrazili.
Drugim czynnikiem tak dużego zainteresowania jest nowa trybuna główna przy linii start-meta. Inwestycja pochłonęła niemal 30 milionów złotych, a konstrukcja została przygotowana wedle najnowszych standardów. Mieści się tam również strefa silver, na której będzie do dyspozycji 389 krzesełek. Komfort oglądania spotkań Wilków ma znacząco wzrosnąć.