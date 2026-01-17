Polski klub rozbije bank. Telefon był rozgrzany. Wszystko przez mistrza świata

Jason Doyle, Luke Becker, Tobiasz Musielak, Robert Chmiel i Marcus Birkemose - tak wygląda skład Cellfast Wilków w sezonie 2026. Zdaniem ekspertów zespół jest drugą siłą na papierze. Największą uwagę przykuwa pierwsze nazwisko.

Prawdziwy szał karnetowy w Krośnie

Chodzi oczywiście o Doyle'a, który sensacyjnie zdecydował się zejść klasę niżej, choć nadal z powodzeniem mógłby się ścigać w PGE Ekstralidze. Teraz ma wprowadzić Wilki z powrotem do elity, będąc maszynką do zdobywania punktów. Przypomnijmy przecież jaką formą dysponował w drugiej części ubiegłorocznych zmagań. To dzięki niemu Włókniarz nadal jest w Ekstralidze.

Doyle pierwsze zadanie w Krośnie już wykonał i to wzorowo. Jeszcze przed startem sprzedaży karnetów kibice dobijali się do klubowego biura, chcąc zakupić wejściówki. Kiedy ta w końcu ruszyła, to odbywa się w błyskawicznym tempie. Stan sprzedanych karnetów na dzień 16 stycznia wynosił 3300.

Komfort oglądania meczów w Krośnie znacząco wzrośnie

Były mistrz świata to magnes na kibiców. I nie chodzi tu nawet tylko o jego osiągnięcia, a o wspomnienia, jakie po sobie zostawił. Doyle startował w Krośnie w 2023 roku, kiedy Wilkom zabrakło bardzo niewiele, żeby się utrzymać. Australijczyk był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, ciągnąc cały zespół do przodu. Zyskał uznanie fanów, którzy w żadnym wypadku się na niego nie obrazili.

Drugim czynnikiem tak dużego zainteresowania jest nowa trybuna główna przy linii start-meta. Inwestycja pochłonęła niemal 30 milionów złotych, a konstrukcja została przygotowana wedle najnowszych standardów. Mieści się tam również strefa silver, na której będzie do dyspozycji 389 krzesełek. Komfort oglądania spotkań Wilków ma znacząco wzrosnąć.

Jason Doyle Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Stadion Wilków Krosno. Kibice Wilków i Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin Polsat Sport