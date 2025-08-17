Polski klub pod ścianą. Koniec taryfy ulgowej, to już ostatnia szansa

Gdyby nie nowy system rozgrywek, Autona Unia Tarnów już teraz byłaby ogłoszona spadkowiczem Metalkas 2. Ekstraligi. Zespół po rundzie zasadniczej zajął bowiem ostatnie miejsce z 6 punktami na koncie. Teraz mają już ostatnią szansę.

Unia Tarnów wygrała z Polonią Bydgoszcz, na tym się skończyło

Trwa słodko-gorzki sezon tarnowskiej Unii. Drużyna zaliczyła kilka sromotnych porażek, ale udało się jej także wygrać dwa mecze i jeden z nich remisować. Największym szokiem było okazałe zwycięstwo w stosunku 54:36 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Niewiele zabrakło, a mogli zgarnąć nawet pełną pulę, dokładając do tego punkt bonusowy. Najwyższe zwycięstwo odnotowali jednak tydzień przed wygraną z Bydgoszczą. Wówczas pokonali ostrowski zespół w wymiarze aż 57:33.

Obu rzeczy dokonali jeżdżąc praktycznie sześcioma zawodnikami. Wszystko z powodu braku odpowiedniej jakości zawodnika do lat 24. W najgorszym wypadku mógłby nim być Fraser Bowes, ale wtedy Tarnów nie spełniałby regulaminu posiadania co najmniej 4 polskich zawodników na pozycjach 1-7 i 9-15. To właśnie dlatego sztab był zmuszony korzystać co najmniej 5 razy ze swoich młodzieżowców. Jednemu z nich, a konkretnie debiutującemu Radosławowi Kowalskiemu z całą pewnością wyszło to na dobre. Unia dołożyła jeszcze domowy remis z Hunters PSŻ-em Poznań, ale na tym punktowanie się skończyło.

Klub szuka wzmocnienia, to już ostatnia szansa

W tle wciąż główną rolę odgrywały problemy finansowe i zaległości względem zawodników. Matej Zagar i Timo Lahti złożyli i opłacili nawet wnioski o rozwiązanie ich kontraktów, aczkolwiek finalnie tylko jeden z nich odszedł. Mowa o Zagarze, który w tym tygodniu podpisał umowę z H.Skrzydlewska Orłem Łódź. Lahti w końcu dogadał się z działaczami i ma mieć wypłacane pieniądze zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W tej chwili Unię czeka pierwszy dwumecz z PSŻ-em w ramach fazy play-down. Jeśli go przegrają, to zostanie im już ostatnia szansa w meczu o siódme miejsce. Klub rozgląda się za jakimkolwiek wzmocnieniem za Zagara, bo to właśnie Tarnów jest w tym momencie w najgorszym położeniu. Sportowo wypadają najsłabiej, a transfer Zagara do Łodzi może ich znacznie pogrążyć. Spadek Unii w najgorszym wypadku może oznaczać koniec tarnowskiego żużla w obecnym wydaniu.

Matej Zagar i Fraser Bowes Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Timo Lahti w rozmowie z Matejem Zegarem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Autona Unia Tarnów Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

