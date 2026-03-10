Polski klub nie zdąży na start rozgrywek. Wszystko przez wielki remont
Trwa wielki remont na poznańskim obiekcie żużlowym. Przede wszystkim montowane są długo wyczekiwane maszty oświetleniowe, dzięki czemu Hunters PSŻ będzie mógł rozgrywać mecze wieczorem. Poza tym zainstalowano odwodnienie toru, co zmieni nieco geometrię owalu. Mroźna zima i późny początek prac wdał się jednak we znaki, więc PSŻ nie zdąży na inaugurację rozgrywek. Władze ligi podjęły już decyzję.
5 listopada 2025 roku ruszył wielki remont na Golęcinie w Poznaniu. Ten, na który tak długo czekano w stolicy Wielkopolski. Pojawiły się jednak pewne perturbacje.
Prace w Poznaniu wstrzymano na dwa tygodnie. Wszystko przez mróz
W ubiegłym roku martwiono się, dlaczego prace nie ruszyły jeszcze w październiku w obawie przed zimową pogodą. Ta często potrafiła krzyżować plany klubów, które przeprowadzały w tym okresie prace infrastrukturalne. Nie inaczej było teraz, bo tym razem zima była wyjątkowo mroźna i potrafiła paraliżować niektóre sektory.
Z tego właśnie względu, jak poinformowało WP SF, roboty zostały wstrzymane na okres dwóch tygodni, kiedy aura wyraźnie dawała się we znaki. Przypomnijmy, co tak naprawdę dzieje się na poznańskim obiekcie. Trwa remont związany m.in. z montażem oświetlenia oraz odwodnienia liniowego toru. Obiekt wejdzie zatem infrastrukturalnie na wyższy poziom.
Korzystają z ładnej pogody, ale inauguracja przełożona. Jest nowa data
Ładna pogoda w ostatnich tygodniach pozwoliła kontynuować prace, jednakże klub nie uniknął czarnego scenariusza. Wiadomo już, że inauguracja rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi w Poznaniu pomiędzy miejscową drużyną a zespołem z Rzeszowa nie dojdzie do skutku w planowanym terminie. Władze ligi brały to pod uwagę, będąc w stałym kontakcie z przedstawicielami PSŻ-u.
Poznaliśmy również nową datę przełożonego starcia. Mecz początkowo miał odbyć się 12 kwietnia w niedzielę, ale teraz zaplanowano go na 28 kwietnia, czyli sobotę. Co ciekawe wyznaczono godzinę 19:00, co oznacza, że spotkanie zostanie rozegrany przy sztucznym oświetleniu, co przysporzy dodatkowych wrażeń. Tychże właśnie w Poznaniu brakowało. Miejscowi działacze będą mogli od razu przetestować nowe słupy.