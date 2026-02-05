Polski klub może mieć problem. Chodzi o wielki talent

Jednym z największych problemów bydgoskiej drużyny w sezonie 2026 może być paradoksalnie nadmiar urodzaju. Polonia musi zmierzyć się nie tylko z nadwyżką seniorów, ale trzeba będzie także pogodzić interesy dwójki doskonałych juniorów. Każdy z nich na swoje ambicje i konkretne argumenty, aby dostawać jak najwięcej startów.

Kolejka do jazdy w Bydgoszczy. Co z Maksymilianem Pawełczakiem?

Informowaliśmy już, że Polonia na razie nie zamierza wykonywać nerwowych ruchów. Jeśli w ogóle klub zgodzi się na wypożyczenie któregoś z seniorów, to nastąpi to najwcześniej po kilku pierwszych kolejkach. To jednak nic pewnego, bo sceptykiem takiego rozwiązania jest prezes Jerzy Kanclerz.

W trakcie rozgrywek klub i sztab szkoleniowy mogą mieć dodatkowy orzech do zgryzienia. Chodzi o dwójkę juniorów - Wiktora Przyjemskiego i Maksymiliana Pawełczaka. Ten pierwszy może liczyć na szczególne względy, bo raczej na brak startów narzekać nie będzie. Strategia klubu jest jasna. Były mistrz świata juniorów ma być w zespole tym kimś, kto będzie wskakiwał i łatał dziury po słabiej spisujących się kolegów.

Pawełczak już tak komfortowej roli może nie mieć. Szczególnie, jeśli koledzy z drużyny będą jechać równo i skutecznie. Już samo znalezienie miejsca na pięć startów dla Przyjemskiego może być wyzwaniem, a co dopiero dołożenie dwóch dodatkowych biegów dla Pawełczaka (trzy wyścigi ma zagwarantowane z urzędu w programie).

To oczywiście bardzo optymistyczny scenariusz, ale niezwykle realny - szczególnie w domowych meczach. W ciemno można założyć, że Pawełczaka rola obserwatora niespecjalnie będzie interesować. To zawodnik o olbrzymim potencjale, a być może największy talent polskiego żużla ostatnich lat. Ktoś taki potrzebuje regularnych startów, aby rozwijać swój talent.

To mogłoby być najlepsze rozwiązanie dla Polonii

Eksperci, z którymi rozmawiamy zwracają nam uwagę, że wypożyczenie jednego seniora ostatecznie nie byłoby złym rozwiązaniem dla Polonii, bo ta może sobie pozwolić na taki ruch mając dwóch najlepszych młodzieżowców w lidze.

Nawet, jeśli w trakcie rozgrywek zaszłaby potrzeba zastąpienia któreś seniora ze względu na kontuzję, to nie będzie z tym żadnych problemów. A przy okazji klub zadba o atmosferę. - Historycznie patrząc nadmiar zawodników w drużynie przeważnie kończył się problemami - zauważa jeden z byłych działaczy.

