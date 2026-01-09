Polski klub już zaciera ręce. Hit transferowy niechcianego zawodnika

Zakończyły się Indywidualne Mistrzostwa Australii. Złoto zdobył Jack Holder, srebro Jaimon Lidsey, a brąz Rohan Tungate. Rewelacją mini-cyklu był Zach Cook, który do ostatniej rundy miał szansę na krążek. W Polsce ma podpisany kontrakt z Orłem Łódź.

Orzeł Łódź może mieć z Cooka duży pożytek

O planach klubu Witolda Skrzydlewskiego pisaliśmy już jakiś czas temu, gdy oficjalnie ogłoszono kontrakt z Zachem Cookiem. Pomysł na Australijczyka jest prosty - wyposażyć go w dobrej jakości sprzęt i mechaników, a ten ma się odwdzięczyć wynikami na torze.

Cook to względnie niedroga inwestycja, która może przynieść klubowi duże korzyści sportowe. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie miał podpisaną umowę z Betard Spartą Wrocław. Pojechał nawet w jednym meczu, w którym pokazał się z dobrej strony. To już jakiś optymistyczny prognostyk. Tym bardziej, że prezes Andrzej Rusko i jego współpracownicy nie ściągają do siebie przypadkowych zawodników. Nawet, jeśli mowa o rezerwowych.

W każdym razie w pierwszych dniach stycznia Cook pokazał, że z tej mąki może być chleb. Co prawda ostatecznie do strefy medalowej zabrakło mu 20 punktów, jednak jako czwarty zawodnik mistrzostw w pokonanym polu pozostawił m.in. Keynana Rew (zawodnika U-24 Unii Leszno), swojego starszego brata Bena (również reprezentanta Unii), czy zdolnego Mitchella McDiarmida, który w tym roku ma walczyć o pozycję U-24 w Falubazie Zielona Góra.

Zach Cook może pójść śladami starszego brata

Swoją drogą w Łodzi mogą mieć nadzieję, że z Zachem będzie tak samo jako z Benem. Jego starszy brat też został wyciągnięty niczym królik z kapelusza w podobny wieku. Wtedy sięgnęła po niego Unia Leszno, która nękana kontuzjami potrzebowała zawodnika do składu.

Eksperyment wypadł na tyle dobrze, że Ben Cook stał się szybko jedną z gwiazd drużyny. Co prawda Unia ostatecznie spadła, ale ten przedłużył umowę z klubem i po roku znów wywalczyli w Lesznie awans do PGE Ekstraligi. Ben obecnie szykuje się więc do podboju najlepszej ligi świata. Kto wie, czy wkrótce w ślad za nim nie pójdzie młodszy brat. Wszystko ma w swoich rękach.

