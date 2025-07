Polski klub jest zbyt silny dla rywali. Ekspert nie ma wątpliwości

Tabela Metalkas 2. Ekstraligi pokazuje jasno, że Fogo Unia Leszno i Abramczyk Polonia Bydgoszcz mają sporą przewagę. Jeśli nie pojawią się kontuzje, zdarzenia losowe to pomiędzy tymi drużynami powinna rozegrać się kwestia awansu. 18-krotni mistrzowie Polski chcą wrócić od razu po spadku do PGE Ekstraligi. Czy ta misja się powiedzie? - W mojej ocenie są nadal najsilniejszą drużyną, Unia jest kandydatem numer jeden do awansu - mówi Jan Krzystyniak w rozmowie z Interią Sport.