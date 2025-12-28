Polski biznesmen nie wytrzymał. Szczerze o odejściu. "Ani grosza więcej"
Miniony sezon był ostatnim Michała Drymajło w roli prezesa Texom Stali Rzeszów. Biznesmen nie będzie już także sponsorem klubu. Drymajło w ciągu trzech lat odbudował Stal z poziomu Krajowej Ligi Żużlowej do zespołu z aspiracjami ekstraligowymi. Przez cały okres musiał się jednak zmagać z nieuzasadnioną krytyką. Były prezes nie wytrzymał i zareagował na kolejny atak w jego stronę. - Nie dam ani grosza więcej na żużel w Rzeszowie - napisał w mediach społecznościowych.
Michał Drymajło niedługo przed startem sezonu 2023 został ogłoszony nowym prezesem Texom Stali. W tej roli spędził w sumie trzy sezony, trzykrotnie wypełniając założony plan. Najpierw drużyna awansowała do Metalkas 2. Ekstraligi, by rok później się w niej utrzymać. W zeszłym sezonie zespół zrobił kolejny krok wprzód, meldując się w fazie play-off.
Drymajło odchodzi ze Stali Rzeszów
Kolejnym aktem miała być bezpośrednia walka o awans do PGE Ekstraligi. Ten cel będzie trzeba jednak odłożyć w czasie, bo przynajmniej w najbliższych latach klub z Rzeszowa będzie musiał sobie radzić bez Drymajło. Biznesmen ustąpił nie tylko z roli prezesa, ale także z grona sponsorów.
Drymajło przez ten cały czas musiał się mierzyć z wieloma problemami. Regularnie podkładano mu kłody pod nogi i był atakowany m.in. ze strony nieprzychylnych mu kibiców. Po ostatnim wywiadzie, którego udzielił Przeglądowi Sportowemu, ponownie musiał zmierzyć się z krytyką.
To dlatego nie da ani grosza więcej na żużel w Rzeszowie
Jeden z kibiców umieścił na forum opinię, w której zarzucił brak transparentności, nazywając w dodatku Drymajło nieistotnym sponsorem. - To jest typowy wpis, który pokazuje, dlaczego nie dam ani grosza więcej na żużel w Rzeszowie. Wpis pod tytułem: "nie znam sytuacji, ale się wypowiem" - napisał w mediach społecznościowych.
Były prezes Stali przedstawił również podium sumarycznych wpływów do spółki w ostatnich trzech latach. Drymajło chciał w ten sposób przekazać, że klub, dzięki jego wysiłkowi, rozwinął się nie tylko pod kątem organizacyjnym i sportowym, ale przede wszystkim finansowym. Na pierwszym miejscu umieścił siebie samego, na drugim miasto, a na trzecim sponsora tytularnego.
Odpowiedział także na zarzut odnośnie do braku transparentności. - Poprosiłem nowy zarząd o opublikowanie bilansu za sezon 2025 (rok obrachunkowy 01.11.2024-31.10.2025), ale się nie doczekałem - wyjaśnił.