Polski biznesmen nie wytrzymał. Szczerze o odejściu. "Ani grosza więcej"

Michał Drymajło niedługo przed startem sezonu 2023 został ogłoszony nowym prezesem Texom Stali. W tej roli spędził w sumie trzy sezony, trzykrotnie wypełniając założony plan. Najpierw drużyna awansowała do Metalkas 2. Ekstraligi, by rok później się w niej utrzymać. W zeszłym sezonie zespół zrobił kolejny krok wprzód, meldując się w fazie play-off.

Drymajło odchodzi ze Stali Rzeszów

Kolejnym aktem miała być bezpośrednia walka o awans do PGE Ekstraligi. Ten cel będzie trzeba jednak odłożyć w czasie, bo przynajmniej w najbliższych latach klub z Rzeszowa będzie musiał sobie radzić bez Drymajło. Biznesmen ustąpił nie tylko z roli prezesa, ale także z grona sponsorów.

Drymajło przez ten cały czas musiał się mierzyć z wieloma problemami. Regularnie podkładano mu kłody pod nogi i był atakowany m.in. ze strony nieprzychylnych mu kibiców. Po ostatnim wywiadzie, którego udzielił Przeglądowi Sportowemu, ponownie musiał zmierzyć się z krytyką.

To dlatego nie da ani grosza więcej na żużel w Rzeszowie

Jeden z kibiców umieścił na forum opinię, w której zarzucił brak transparentności, nazywając w dodatku Drymajło nieistotnym sponsorem. - To jest typowy wpis, który pokazuje, dlaczego nie dam ani grosza więcej na żużel w Rzeszowie. Wpis pod tytułem: "nie znam sytuacji, ale się wypowiem" - napisał w mediach społecznościowych.

Były prezes Stali przedstawił również podium sumarycznych wpływów do spółki w ostatnich trzech latach. Drymajło chciał w ten sposób przekazać, że klub, dzięki jego wysiłkowi, rozwinął się nie tylko pod kątem organizacyjnym i sportowym, ale przede wszystkim finansowym. Na pierwszym miejscu umieścił siebie samego, na drugim miasto, a na trzecim sponsora tytularnego.

Odpowiedział także na zarzut odnośnie do braku transparentności. - Poprosiłem nowy zarząd o opublikowanie bilansu za sezon 2025 (rok obrachunkowy 01.11.2024-31.10.2025), ale się nie doczekałem - wyjaśnił.

Prezes Michał Drymajło. W tle pusta trybuna stadionu Stali Rzeszów. Krzysztof Kapica East News

Narada Texom Stali Rzeszów TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tayler Persons: Jestem dumny, że pokazaliśmy charakter. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport