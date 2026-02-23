Polonia Bydgoszcz z piorunującą przewagą. Wszystko przez jeden transfer

Decyzja Wiktor Przyjemskiego o przenosinach do Bydgoszczy może mieć największy wpływ na układ sił w polskich rozgrywkach ligowych. Na tym ruchu znacząco stracił Orlen Oil Motor Lublin, a zyskała Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (Wiktor Przyjemski - Maksymilian Pawełczak) - 16,59 pkt/mecz

Kibice w Bydgoszczy wierzą, że to w końcu ten rok, kiedy ziści się ich powrót do PGE Ekstraligi. Pomóc ma w tym najsilniejszy duet młodzieżowców, który deklasuje swoich rywali. Kiedy Wiktor Przyjemski odchodził z Polonii, był najskuteczniejszym zawodnikiem na zapleczu. Dwa kolejne lata spędzone w Lublinie pozwoliły mu jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Do tego jest jeszcze Maksymilian Pawełczak, bohater końcówki sezonu 2025. Ze względu na przepisy musiał czekać cały rok, by wystartować w rozgrywkach ligowych. Gdy już do tego doszło, wykazał się niezwykłą dojrzałością jeździecką.

2. Hunters PSŻ Poznań (Antoni Mencel - Kamil Witkowski) - 9,31 pkt/mecz

Drugą młodzieżową siłą Metalkas 2. Ekstraligi jest poznański duet. Wypożyczony z Leszna Antoni Mencel ma przed sobą ostatni sezon w gronie juniorów. Poprzedni rok był dla niego przełomowy. Znakomicie spisywał się w barwach drużyny z Leszna oraz wywalczył awans do cyklu SGP2, gdzie reprezentował Polskę w rywalizacji o mistrzostwo świata juniorów. Jego doparowym będzie kolejny bohater końcówki ubiegłorocznych zmagań. W Pile mogą być wdzięczni, bo to właśnie postawa do tej pory anonimowego Kamila Witkowskiego przysłużyła się do wywalczenia awansu.

3. Cellfast Wilki Krosno (Radosław Kowalski - Jakub Wieszczak) - 8,52 pkt/mecz

W Krośnie chcą postawić się bydgoskiej drużynie i właśnie w tym celu ściągnięto m.in. Radosława Kowalskiego. Młodszy brat Bartłomieja z Betard Sparty Wrocław robił furorę w tarnowskiej Unii. Jedno to punkty, a drugie to styl, w jakim je zdobywał. Przypomnijmy, że był to jego debiutancki sezon ligowy. Jego doparowym najprawdopodobniej będzie Jakub Wieszczak. Szymon Bańdur miał znaleźć sobie klub, lecz na razie Wilki wyciągnęły do niego pomocną dłoń, przedłużając z nim kontrakt.

4. Moonfin Malesa Ostrów (Paweł Sitek - Filip Seniuk) - 8,32 pkt/mecz

Klub z Ostrowa według większości ekspertów w ogólnym rozrachunku ma być trzecią siłą ligi. Jeśli jednak na przeszkodzie nie staną problemy zdrowotne, to ich ambicje sięgają nawet finału rozgrywek. Sztab szkoleniowy będzie mógł liczyć na solidnych młodzieżowców. Szczególnie na Pawła Sitka, który jest nadzieją ostrowskiego i zarazem polskiego żużla. Filip Seniuk również czyni duże postępy, co może okazać się kluczowe w fazie play-off.

5. PRONERGY Polonia Piła (Tobiasz Jakub Musielak - Kacper Teska) - 7,12 pkt/mecz

Jeśli szukać jakichkolwiek atutów po stronie tegorocznego beniaminka Metalkas 2. Ekstraligi, to niewątpliwie będą nim juniorzy wypożyczeni z poznańskiego klubu. Zarówno dla Musielaka, jak i Teski poprzednie zmagania były swego rodzaju przełomowe w ich dotychczasowej karierze. Polonia z pewnością będzie mogła na nich liczyć i w razie potrzeby puszczać ich w bój w miejsce słabiej dysponowanych seniorów.

6. Texom Stal Rzeszów (Franciszek Majewski - Maksym Borowiak) - 5,11 pkt/mecz

Swego czasu bardzo dużo mówiło się o skali talentu Franciszka Majewskiego oraz Maksyma Borowiaka. Teraz ci dwaj zawodnicy stworzą duet juniorski w Rzeszowie. W przypadku tego drugiego znaczną rolę odegrały wszelakie kontuzje, które trzymają się go od początku kariery. Gdyby nie poważne urazy biodra czy nogi, Borowiak pewnie byłby w zupełnie innym miejscu. Majewski za to miał w swojej przygodzie z tym sportem sporo zawirowań dotyczących przynależności klubowej. W Rzeszowie w końcu zakotwiczył na dłużej, a działacze liczą, że ten sezon przyniesie pożądany efekt.

7. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź (Kacper Halkiewicz - Krzysztof Lewandowski) - 4,13 pkt/mecz

W Łodzi parę młodzieżowców stworzą zawodnicy, dla których zabrakło miejsca w ekstraligowych drużynach. Halkiewicz ma za sobą starty we Włókniarzu Częstochowa, ale zawsze brakowało mu regularności. Wpływ na to miały wypadki, jak i po prostu dyspozycja sportowa. Jazda w Orle może być dla niego punktem zwrotnym w karierze. Lewandowski za to zyskał miano niespełnionego talentu. Jego kariera już od dawna nie szła w odpowiednim kierunku. Teraz czeka go ostatni rok w gronie młodzieżowców. I to już chyba ostatni dzwonek, żeby jakkolwiek ją uratować.

8. INNPRO ROW Rybnik (Kacper Tkocz - ?) - N/A

W tym wypadku trudno cokolwiek powiedzieć. INNPRO ROW nie ma najsilniejszego składu seniorskiego, a jeszcze gorzej wygląda ich formacja młodzieżowa. W tej chwili jest ona oparta w zasadzie o Kacpra Tkocza, który mimo tego, że skończy w tym roku 21 lat, nie zaprezentował dotychczas zupełnie nic. Prezes Krzysztof Mrozek ma problem, bo po decyzji Pawła Trześniewskiego o zawieszeniu kariery jest skazany na któregoś z wychowanków, o których niewiele wiadomo. Być może ROW kogoś zakontraktuje z zewnątrz. Na razie nie ma takich informacji, ale wcześniej Mrozek miał robić podchody chociażby pod Szymona Bańdura.

Wiktor Przyjemski Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksymilian Pawełczak Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

