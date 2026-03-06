Polonia Bydgoszcz szykuje wielkie transfery? Mówią o tym wprost

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz wkracza w sezon 2026 z łatką murowanego faworyta do awansu do PGE Ekstraligi. Dariusz Śledź, który objął stery w ekipie znad Brdy, doskonale zdaje sobie sprawę z presji ciążącej na zespole. Szkoleniowiec stawia sprawę jasno i otwarcie nazywa awans obowiązkiem. W ślad za sukcesem sportowym mają pójść niezwykle odważne ruchy na giełdzie transferowej.

Trener Dariusz Śledź wierzy, że Wiktor Przyjemski da Polonii Bydgoszcz awans do PGE Ekstraligi. To rozpocznie transfery.
Trener Dariusz Śledź da Polonii Bydgoszcz upragniony awans. Wiele będzie zależeć od Wiktora Przyjemskiego.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bydgoszczanie podejmą w tym roku kolejną, zmasowaną próbę powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W poprzednich latach plany te brutalnie weryfikowali rywale. Rok temu na drodze stanęła Fogo Unia Leszno, a dwa sezony wstecz lepszy okazał się Innpro ROW Rybnik. Obecnie najpoważniejszym konkurentem w walce o przepustkę do elity wydaje się ekipa Cellfast Wilków Krosno, jednak to właśnie Polonia dźwiga na swoich barkach miano głównego faworyta.

Zobacz również:

Bartosz Zmarzlik
PGE Ekstraliga

Intensywny marzec Zmarzlika. Sześciokrotny mistrz świata nie traci czasu

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Polonia Bydgoszcz zasługuje na elitę. Śledź tego nie ukrywa

    Trener Dariusz Śledź nie zamierza tonować nastrojów ani szukać wymówek. Na antenie Radia PiK szkoleniowiec przedstawił swój twardy punkt widzenia na nadchodzącą kampanię ligową.

    - Obowiązek. Musimy to zrobić, musimy. Wiem, że może to brzmieć buńczucznie, ale myślę, że ten klub, ci sponsorzy, to miasto zasługuje na PGE Ekstraligę. Musimy zrobić więc wszystko, żeby ten obowiązek wypełnić - zadeklarował stanowczo opiekun "Gryfów".

    Polonia gotowa na giełdowe rozpychanie się łokciami

    Sportowy awans to jednak zaledwie połowa sukcesu. Prawdziwa walka rozpoczyna się chwilę później w gabinetach prezesów. Zespoły wchodzące do PGE Ekstraligi muszą natychmiast rozpychać się łokciami na hermetycznym rynku transferowym, aby zbudować skład gwarantujący utrzymanie. W Bydgoszczy mają już przygotowaną strategię na taką ewentualność.

    - Nie rozmawiamy o tym głośno, bo nie chcemy zapeszać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przy ewentualnym awansie musimy naprawdę szaleć na rynku transferowym. Będziemy potrzebowali wzmocnień. Naszym celem numer jeden jest jednak oczywiście awans - dodaje Dariusz Śledź, zapowiadając konkretne działania w przypadku realizacji sportowego planu.

    Prawdziwa weryfikacja mocarstwowych ambicji nastąpi błyskawicznie. Kampanię 2026 bydgoszczanie rozpoczną od absolutnego hitu. W pierwszą niedzielę kwietnia (5 kwietnia) Abramczyk Polonia podejmie na własnym torze swojego najgroźniejszego rywala, czyli Cellfast Wilki Krosno. To spotkanie od razu ustawi hierarchię na zapleczu najlepszej żużlowej ligi świata.

    Zawodnik na motocyklu żużlowym podczas wyścigu w pełnym stroju ochronnym, z kaskiem i goglami, na tle toru żużlowego oraz z widoczną w kółku twarzą trenera lub osoby związanej z drużyną.
    Abramczyk Polonia Bydgoszcz teraz to już musi awansować. Koniec wymówek, to nic dziwnego, mając jako juniorów Maksymiliana Pawełczaka i Wiktora PrzyjemskiegoPaweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Drużyna żużlowa ubrana w czerwono-czarne stroje stoi ramię w ramię na murawie stadionu, uniesione ręce tworzą gest zwycięstwa, w tle widoczna trybuna z kibicami.
    Zawodnicy Polonii po meczu ze StaląTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Roman Kosecki nie gryzł się w język! "To nie jest tak, że nakupujesz sobie piłkarzy i wygrasz". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja