Polonia Bydgoszcz przeżyła horror. Prezes klubu przeprasza kibiców

Finał Metalkas 2. Ekstraligi był najlepszym wydarzeniem w całym sezonie. Oglądaliśmy dosłownie wszystko. Pełno mijanek, bo aż 25, tyle nie było w tym roku, w żadnym spotkaniu na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w Polsce. Upadki, dramaturgia związana z ogromną przewagą Polonii i odrobieniem strat przez Unię. Za takie mecze kibice kochają speedway.

Jerzy Kanclerz mówi wprost. Nie wsiądzie na motocykl za zawodników

Abramczyk Polonia od kilku lat jest świetnie prosperującym klubem. Rosną tam wielkie talenty, takie jak Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak, czy kolejna młoda gwiazda Mieszko Mudło. Jest także świetnie organizacyjnie prowadzona drużyna, brakuje jednak tego upragnionego, o czym marzy cała Bydgoszcz, czyli awansu do PGEE. W pewnym momencie wydawało się, że to nastąpi, bo Polonia była nie do zatrzymania, miała już 14 punktów przewagi. Unia jednak w ostatnich 6 wyścigach doprowadziła do wyrównania.

- Celowaliśmy w zupełnie inny wynik. W żadnym wypadku nie możemy mówić o satysfakcji. Czujemy ogromny niedosyt. Zwłaszcza ze względu na przebieg tego meczu. Wygrywaliśmy już czternastoma punktami, by ostatecznie zakończyć zawody remisem. Ten rezultat jest dla nas jak porażka. Nie można roztrwaniać takiej przewagi. Już rozmawiałem z odpowiednimi osobami w klubie na temat tego, co zaszło. Jako prezes biorę na siebie odpowiedzialność za cały projekt. Niemniej nie wsiądę za żużlowców na motor. Nie wszystko zależy ode mnie - mówił prezes Polonii na łamach Metropolii Bydgoskiej.

Maksymilian Granieczny: Nie jest łatwo nie zwariować, bo spełniam marzenia Polsat Sport Polsat Sport

Prezes Polonii Bydgoszcz wierzy w zwycięstwo z Unią Leszno

Używając terminologii piłkarskiej, można powiedzieć, że remis powoduje, iż mecz zaczyna się od nowa. To jednak dosyć płytkie, biorąc pod uwagę, że rewanż odbywa się w Lesznie, gdzie Unia wygląda kosmicznie. Leszczynianie średnio zdobywają 56,5 punktów u siebie w tym sezonie. To pokazuje, że wygrana Polonii na Smoczyku byłaby prawdziwym cudem sportowym.

- Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z klasy leszczyńskiej drużyny oraz jak trudne zadanie przed nami, by ją pokonać w dwumeczu. Fogo Unia już wcześniej była faworytem tej rywalizacji. Teraz jej szanse na bezpośredni awans wzrosły. Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu. Nie zmienia to faktu, że zamierzamy walczyć dalej, a w sporcie nikomu nie należy odbierać szans. Musimy wygrać w Lesznie przynajmniej jednym punktem i właśnie taki jest nasz cel na rewanż - stwierdził Jerzy Kanclerz.

Jerzy Kanclerz jest pewny siebie przed meczem w Lesznie Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Buczkowski na stadionie w Lesznie. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota, jeden z liderów Unii Leszno Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski