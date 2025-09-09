Polonia Bydgoszcz przeżyła horror. Prezes klubu przeprasza kibiców
Abramczyk Polonia Bydgoszcz w pewnym momencie witała się już z gąską. Końcówka spotkania z FOGO Unią Leszno była jednak fatalna. W efekcie doszło do remisu, co w ogóle nie daje im powodów do optymizmu - Chciałbym przeprosić kibiców, którzy na pewno liczyli na zupełnie inne rozstrzygnięcie, a opuścili obiekt rozczarowani - mówił zrozpaczony Jerzy Kanclerz, prezes bydgoskiej Polonii. W klubie jednak wierzą, że uda się wygrać w Lesznie, choć to wydaje się być misją z gatunku niemożliwych.
Finał Metalkas 2. Ekstraligi był najlepszym wydarzeniem w całym sezonie. Oglądaliśmy dosłownie wszystko. Pełno mijanek, bo aż 25, tyle nie było w tym roku, w żadnym spotkaniu na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w Polsce. Upadki, dramaturgia związana z ogromną przewagą Polonii i odrobieniem strat przez Unię. Za takie mecze kibice kochają speedway.
Jerzy Kanclerz mówi wprost. Nie wsiądzie na motocykl za zawodników
Abramczyk Polonia od kilku lat jest świetnie prosperującym klubem. Rosną tam wielkie talenty, takie jak Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak, czy kolejna młoda gwiazda Mieszko Mudło. Jest także świetnie organizacyjnie prowadzona drużyna, brakuje jednak tego upragnionego, o czym marzy cała Bydgoszcz, czyli awansu do PGEE. W pewnym momencie wydawało się, że to nastąpi, bo Polonia była nie do zatrzymania, miała już 14 punktów przewagi. Unia jednak w ostatnich 6 wyścigach doprowadziła do wyrównania.
- Celowaliśmy w zupełnie inny wynik. W żadnym wypadku nie możemy mówić o satysfakcji. Czujemy ogromny niedosyt. Zwłaszcza ze względu na przebieg tego meczu. Wygrywaliśmy już czternastoma punktami, by ostatecznie zakończyć zawody remisem. Ten rezultat jest dla nas jak porażka. Nie można roztrwaniać takiej przewagi. Już rozmawiałem z odpowiednimi osobami w klubie na temat tego, co zaszło. Jako prezes biorę na siebie odpowiedzialność za cały projekt. Niemniej nie wsiądę za żużlowców na motor. Nie wszystko zależy ode mnie - mówił prezes Polonii na łamach Metropolii Bydgoskiej.
Prezes Polonii Bydgoszcz wierzy w zwycięstwo z Unią Leszno
Używając terminologii piłkarskiej, można powiedzieć, że remis powoduje, iż mecz zaczyna się od nowa. To jednak dosyć płytkie, biorąc pod uwagę, że rewanż odbywa się w Lesznie, gdzie Unia wygląda kosmicznie. Leszczynianie średnio zdobywają 56,5 punktów u siebie w tym sezonie. To pokazuje, że wygrana Polonii na Smoczyku byłaby prawdziwym cudem sportowym.
- Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z klasy leszczyńskiej drużyny oraz jak trudne zadanie przed nami, by ją pokonać w dwumeczu. Fogo Unia już wcześniej była faworytem tej rywalizacji. Teraz jej szanse na bezpośredni awans wzrosły. Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu. Nie zmienia to faktu, że zamierzamy walczyć dalej, a w sporcie nikomu nie należy odbierać szans. Musimy wygrać w Lesznie przynajmniej jednym punktem i właśnie taki jest nasz cel na rewanż - stwierdził Jerzy Kanclerz.