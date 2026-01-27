Polonia Bydgoszcz podjęła pierwsze decyzje. W klubie poruszenie

Abramczyk Polonia Bydgoszcz przebywa na zimowym zgrupowaniu przed zbliżającym się sezonem 2026. W trakcie jego zapadają pierwsze kluczowe decyzje. Znamy szczegóły.

Plan sparingów, kapitan i to nie wszystko

W trakcie zgrupowania bydgoszczanie wybrali kapitana. W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, czy powinien nim być nadal Szymon Woźniak. To wszystko ze względu na powrót do klubu Wiktora Przyjemskiego i nieporozumienia byłego uczestnika cyklu Grand Prix z poprzednim trenerem czy Aleksandrem Łoktajewem.

Ostatecznie Woźniak został wybrany kapitanem jednomyślnie. To on ma więc stać na czele drużyny, której celem będzie awans do PGE Ekstraligi. I trzeba przyznać, że Polonia szykuje się jak na wojnę, bo wrażenie robi już plan sparingowy zespołu Dariusza Śledzia.

Przed startem rozgrywek bydgoszczanie zmierzą się bowiem dwukrotnie z Włókniarzem Częstochowa i GKM-em Grudziądz. Postawiono więc na solidne przetarcie w konfrontacji z drużynami z elity. Całość dopełnią treningi oraz Kryterium Asów, które jak co roku ma mieć gwiazdorską obsadę. Oczywiście nie zabraknie miejscowych zawodników.

Tom Brennan wraca do zdrowia po kontuzji

Na zgrupowaniu zameldował się też Brytyjczyk, który po zakończeniu sezonu 2025 złamał nogę w trakcie zawodów w Stanach Zjednoczonych. Żużlowiec szybko dochodzi do siebie i zasadniczo nie widać już śladów urazu. Najlepiej potwierdza to fakt, że w zorganizowanym wewnętrznym turnieju drużyny w padla okazał się najlepszy. Tam sprawność ruchowa i kondycja jest bowiem wymagana.

Oprócz tego władze klubu i sztabu szkoleniowego miały przedstawić zawodnikom plan na zarządzenie drużyną w kontekście posiadania nadwyżki seniorów. Tu nie poznaliśmy oficjalnych decyzji, ale jak słyszymy - na razie klub poczeka spokojnie do wiosny i wtedy zdecyduje. Każdy z zawodników ma dostać tę samą liczbę szans zaprezentowania swojej formy. Zasady dla każdego mają być takie same. Dopiero po tym można spodziewać się ewentualnych decyzji.

Szymon Woźniak jest krajowym liderem Polonii Bydgoszcz. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksymilian Pawełczak to nowa gwiazda Polonii Bydgoszcz. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Polonia Bydgoszcz ma już nowego kapitana. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Svitolina z awansem do półfinału Australian Open. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press